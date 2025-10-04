رئيس الجامعة الأمريكية: منحة ساويرس تضمن تعليما مجانيا لـ 5 طلاب مصريين سنويًا

أوضح الدكتور أحمد دلاّل، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن تفاصيل الهبة الكبرى التي تلقتها الجامعة من عائلة ساويرس، والتي تعد الأكبر في تاريخ الجامعة، حيث تجاوزت قيمة الهبة 30 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو مليار و491 مليون جنيه مصري).

30 مليون دولار ..الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكشف تفاصيل أكبر وقف مالي في تاريخها منحة عائلة ساويرس

وقال دلاّل خلال لقاء صحفي بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد: أن منحة عائلة ساويرس مقدمة لدعم التميز في تعليم إدارة الأعمال، الأبحاث متعددة التخصصات، وبرامج التبادل الأكاديمي مع جامعات أمريكية رائدة.

هبة وقف مستمرة وشهادة ثقة في رسالة الجامعة

أكد الدكتور دلاّل أن هذه الهبة ليست دعم مالي عابر، بل تمثل وقف مالي مستثمرًا بشكل مستدام، يدر دخلاً سنويًا يستخدم في دعم خمسة طلاب متفوقين وغير قادرين على دفع المصروفات الدراسية بشكل دائم، وهذه الآلية تضمن استمرارية الدعم دون استنزاف المبلغ الأصلي.

وأشار إلى أن الوقف يعكس ثقة المجتمع المدني ورجال الأعمال في رسالة الجامعة التعليمية والتنموية، مضيفًا أن هذا النوع من الوقفيات يعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر والمنطقة وليس مجرد تبرع مؤقت.

توظيف الهبة في دعم التعليم والبحث العلمي

وأوضح رئيس الجامعة أن العوائد المالية من الوقف تستخدم أيضًا في تمويل مشروعات البحث العلمي وأبحاث أعضاء هيئة التدريس، بما يعزز جودة الإنتاج الأكاديمي، إلى جانب تخصيص موارد لإنشاء كرسي أستاذية متخصص في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

دعم الطلاب المستحقين أولويتنا

أكد الدكتور دلاّل على أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لن تسمح لأي أزمة مالية أن تعيق مسيرة أي طالب متفوق، مشددًا على أن الجامعة ماضية في توفير المنح الدراسية والدعم المالي اللازم لضمان استمرارية التعليم، معتبرًا هذه الوقفية رمزًا لاستمرار الرسالة الأكاديمية والاجتماعية للجامعة.

كما أشاد الدكتور أحمد دلاّل ببرامج التبادل الأكاديمي التي تمولها هذه الهبة، والتي تتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب فرص التعلم والتدريب في جامعات أمريكية مرموقة مثل جامعة شيكاغو، ما يسهم في تطوير خبراتهم وتعزيز جودة التعليم في الجامعة.

تكريم الإرث العائلي ودعم مستدام للتعليم

وكانت قد أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن إطلاق اسم «كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال» بشكل دائم على كلية إدارة الأعمال، تكريمًا للإرث المهني والشخصي للراحل أنسي ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم ورائد الأعمال المصري، الذي ساهم بشكل كبير في دعم التعليم والتنمية في مصر.

وقال الدكتور دلاّل إن الهبة تعزز موقع الكلية كواحدة من أبرز كليات إدارة الأعمال في الشرق الأوسط، وتمكن الطلاب من الحصول على تجربة تعليمية عالمية المستوى.

شراكات عائلية ودعم مستمر

تأتي الهبة من مؤسسة The NNS Foundation، وصندوق نجيب ساويرس للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى مساهمات من نجيب سميح ساويرس، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، في تعاون يعكس التزام عائلة ساويرس بدعم التعليم والتنمية المستدامة.