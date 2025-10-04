قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"
أسرار مقبرة الملك أمنحتب الثالث.. عودة الحياة لروائع وادي الملوك بالأقصر |فيديو
مدبولي: 80% من عارضي "تراثنا" انضموا للاقتصاد الرسمي بتوجيهات الرئيس
الوزراء: 15% من العارضين في معرض تراثنا يصدرون منتجاتهم للخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الجامعة الأمريكية: منحة ساويرس تضمن تعليما مجانيا لـ 5 طلاب مصريين سنويًا

رئيس الجامعة الأمريكية
رئيس الجامعة الأمريكية
إسلام خالد

أوضح الدكتور أحمد دلاّل، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن تفاصيل الهبة الكبرى التي تلقتها الجامعة من عائلة ساويرس، والتي تعد الأكبر في تاريخ الجامعة، حيث تجاوزت قيمة الهبة 30 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو مليار و491 مليون جنيه مصري).

30 مليون دولار ..الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكشف تفاصيل أكبر وقف مالي في تاريخها منحة عائلة ساويرس

وقال دلاّل خلال لقاء صحفي بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد: أن منحة عائلة ساويرس مقدمة لدعم التميز في تعليم إدارة الأعمال، الأبحاث متعددة التخصصات، وبرامج التبادل الأكاديمي مع جامعات أمريكية رائدة.

هبة وقف مستمرة وشهادة ثقة في رسالة الجامعة

أكد الدكتور دلاّل أن هذه الهبة ليست دعم مالي عابر، بل تمثل وقف مالي مستثمرًا بشكل مستدام، يدر دخلاً سنويًا يستخدم في دعم خمسة طلاب متفوقين وغير قادرين على دفع المصروفات الدراسية بشكل دائم، وهذه الآلية تضمن استمرارية الدعم دون استنزاف المبلغ الأصلي.

وأشار إلى أن الوقف يعكس ثقة المجتمع المدني ورجال الأعمال في رسالة الجامعة التعليمية والتنموية، مضيفًا أن هذا النوع من الوقفيات يعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر والمنطقة وليس مجرد تبرع مؤقت.

توظيف الهبة في دعم التعليم والبحث العلمي

وأوضح رئيس الجامعة أن العوائد المالية من الوقف تستخدم أيضًا في تمويل مشروعات البحث العلمي وأبحاث أعضاء هيئة التدريس، بما يعزز جودة الإنتاج الأكاديمي، إلى جانب تخصيص موارد لإنشاء كرسي أستاذية متخصص في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

دعم الطلاب المستحقين أولويتنا

أكد الدكتور دلاّل على أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لن تسمح لأي أزمة مالية أن تعيق مسيرة أي طالب متفوق، مشددًا على أن الجامعة ماضية في توفير المنح الدراسية والدعم المالي اللازم لضمان استمرارية التعليم، معتبرًا هذه الوقفية رمزًا لاستمرار الرسالة الأكاديمية والاجتماعية للجامعة.

كما أشاد الدكتور أحمد دلاّل ببرامج التبادل الأكاديمي التي تمولها هذه الهبة، والتي تتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب فرص التعلم والتدريب في جامعات أمريكية مرموقة مثل جامعة شيكاغو، ما يسهم في تطوير خبراتهم وتعزيز جودة التعليم في الجامعة.

تكريم الإرث العائلي ودعم مستدام للتعليم

وكانت قد أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن إطلاق اسم «كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال» بشكل دائم على كلية إدارة الأعمال، تكريمًا للإرث المهني والشخصي للراحل أنسي ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم ورائد الأعمال المصري، الذي ساهم بشكل كبير في دعم التعليم والتنمية في مصر.

وقال الدكتور دلاّل إن الهبة تعزز موقع الكلية كواحدة من أبرز كليات إدارة الأعمال في الشرق الأوسط، وتمكن الطلاب من الحصول على تجربة تعليمية عالمية المستوى.

شراكات عائلية ودعم مستمر

تأتي الهبة من مؤسسة The NNS Foundation، وصندوق نجيب ساويرس للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى مساهمات من نجيب سميح ساويرس، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، في تعاون يعكس التزام عائلة ساويرس بدعم التعليم والتنمية المستدامة.

الجامعة الأمريكية الجامعة الأمريكية بالقاهرة رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلاّل رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكشف تفاصيل أكبر وقف مالي منحة عائلة ساويرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

ترشيحاتنا

رئيس الجامعة الأمريكية

رئيس الجامعة الأمريكية: منحة ساويرس تضمن تعليما مجانيا لـ 5 طلاب مصريين سنويًا

قادرون باختلاف

المديرة التنفيذية لـ"قادرون باختلاف" تترأس اجتماعًا لاستعراض استراتيجية عمل الصندوق وإعداد مقترح الهيكل التنظيمي

قمة للاستدامة

بحضور السفير السويسري.. إطلاق قمة جديدة عن الاستدامة

بالصور

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد