سميح ساويرس: أسماء ولادنا لازم تكون من جوة العيلة.. وممنوع استخدام أسماء من خارجها

أكد رجل الأعمال سميح ساويرس، أنه اتخذ قرار نقل أسهم الشركة كاملة لنجله نجيب منذ أربع سنوات، مشيرًا إلى أنه لم يعد يخجل من ذلك، قائلاً: "أول سنة عملتها سرًا، وفي السنة الثانية بدأنا نقول، وفي السنة الثالثة كنت بقول أنا بره، وفي الأخيرة بقيت بقول للناس: اسألوا نجيب لما حد يسألني."



وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "إنتوا لسه مسمين أولادكم كلهم سميح ونجيب؟ نفس الأسماء؟"



قال ساويرس مازحًا: "كلنا عملنا كده، حتى إن شقيقنا ناصف لقى الأسماء خلصت، فراح مسمي ابنه ناصف برضه."



وتابع خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"إحنا مقررين نستخدم الأسماء في العيلة للأولاد، وممنوع أسماء من بره، ماعدا البنات."



وقاطعته الحديدي متسائلة:"أنت في سبع دول، ولديك 35 فندقًا و8 آلاف غرفة فندقية، وبنك أراضٍ يبلغ 104 ملايين متر مربع حول العالم، حصة مصر قد إيه؟ خاصة أنها كانت البداية؟"*



ليرد ساويرس قائلاً:"حصة مصر بتقل كل سنة نتيجة زيادة الإيرادات من البلاد الأخرى اللي بدأت تكبر سنًا. يعني مثلاً الجونة من 35 سنة مش زي الآن، وكذلك سويسرا ومونتينيغرو نفس الحكاية. ومن ثم، الطفرة اللي بدأت تحدث في البلاد الأخرى طفرة طبيعية مع النضوج هناك، وبالتالي تدفع وتيرة البيع، والأسعار تزيد، ومن ثم العائد من وراء الدول الأخرى دخل المجموعة كل سنة بيزيد."