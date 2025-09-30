محافظ قنا يبحث مع وفد "ساويرس" سبل تعزيز التعاون في المشروعات التنموية

استقبل محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، بمكتبه اليوم الثلاثاء، وفدًا من مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، لبحث آفاق التعاون المشترك في دعم وتنفيذ البرامج التنموية الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، في إطار تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية المستدامة.



وأكد محافظ قنا، خلال اللقاء، أهمية المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية .. مشيرًا إلى أنها تشمل مجموعة من البرامج التنموية الرائدة مثل "جيمناي لريادة الأعمال بصعيد مصر"، "تطوير تربية دودة القز وإنتاج الحرير الطبيعي"، "مدارس من أجل مصر"، "باب أمل"، فضلًا عن مشروع "بناء قدرات المنظمات غير الحكومية"، وجميعها تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا في مجالات الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة.



واستعرض عبدالحليم رؤية المحافظة التنموية التي تشهد طفرة في قطاعات الصناعة والزراعة والحرف التراثية والسياحة الريفية، موضحًا أن هناك توسعًا في الصناعات الوطنية مثل الألومنيوم والسكر والورق، بجانب دعم الحرف اليدوية من خلال إقامة ورش ومعارض بقرية دندرة، بما يعزز السياحة الريفية ويفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل.



كما تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل التعاون في مبادرة "القرية الصحية النموذجية" بقرية بخانس في مركز أبو تشت، والتي ينفذها برنامج "باب أمل" لدعم الرعاية الصحية والتغذية والتعليم ومشروعات المرأة الصغيرة، مع دراسة تعميم التجربة على باقي قرى المحافظة وشملت المباحثات كذلك بحث إنشاء ورش ومعارض للحرف التراثية وبازارات ومطاعم وخدمات لوجستية، بجانب تطوير المناطق المحيطة بمعبد دندرة وربطها بكورنيش قنا الشرقي عبر مسار نهري ومراكز خدمية سياحية، في إطار دعم السياحة المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات.



من جانبهم، أعرب مسؤولو المؤسستين عن تقديرهم لحرص محافظ قنا على دعم مشروعات التنمية، مؤكدين استمرار العمل وفق الاستراتيجية (2023 – 2028) التي تستهدف الحد من الفقر متعدد الأبعاد، وتمكين الأسر والمجتمعات عبر برامج التدريب والتشغيل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين جودة التعليم، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

