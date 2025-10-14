سميح ساويرس: أنا أقل إخوتي ثراء.. وبعد حد معين من الأموال لم تعد لدي متعة جني المزيد

أكد رجل الأعمال سميح ساويرس، أن أبناءه تقبلوا فكرة توزيع الثروة وكان لديهم استعداد لزيادة التبرعات ولم يعارضوا ذلك.



وأضاف ساويرس خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": " العمل والإنجاز متعة.. والمكسب متعة أيضًا وربّيتُ في أبنائي حب الاجتهاد والاعتماد على النفس".

ولفت إلى أن والدته غرست فيه وفي أشقائه أن مَن لا يعطي مما لديه لن يحصل على البركة وهذا غرسته في أولادي، قائلاً : " أمي غرست فينا أن مَن لا يعطي مما لديه لن يحصل على البركة".

وقاطعته الحديدي: إنت مش بتزعل لما تكون أفقر إخواتك أو أقلهم ثراء؟ ليرد “ : أنا أقل إخوتي ثراءً.. ولكن لديَّ ما يكفيني وزيادة أنا وإخوتى جميعًا كنا مهتمين بالثراء وكان كل همي بعد عودتي من الدراسة في ألمانيا أن أحقق أول مليون دولار كي أكون ثريًّا ”.

وواصل: "بعد حدٍّ معين من الأموال لم تعد لدىَّ متعة جني المزيد وبعض مشروعاتي لم تكن للربح المباشر مثلاً : الفندق الذي شيّدته في "مونتينجرو" صغير ولا يحقق أرباحًا.. لكنه منحني فخرًا شخصيًّا وبعض المشروعات قيمتها في الأثر وليس الربح، رغم أن فريق العمل يدقق ويدرس وقد يقنعني برأي مختلف.