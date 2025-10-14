قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو

سميح ساويرس
سميح ساويرس
هاني حسين

أكد رجل الأعمال سميح ساويرس،  أنه لم يفصل بين كونه مستثمرًا عقاريًا وسياحيًا، قائلاً:"عمري ما فصلت الاتنين عن بعض، كونهما نشاطين يُكمل كل منهما الآخر، وهناك نوع من الحماية للاستثمار بين العائد القادم من السياح الأجانب وبين العقار. قديمًا كان يعتمد على المصريين فقط، وبالتالي هناك تنويع، وفي ذات الوقت تحقيق التوازن؛ لو تراجع مورد يعوضه الآخر".


وعن حجم محفظته الحالية والوزن النسبي الأكبر، هل للعقار أم للسياحة؟ أجاب بشكل قاطع:"للعقار بالطبع. التنمية العقارية في البلاد كلها العائد والدخل منها أعلى بكثير مقارنة بالفنادق. ونحن شركة قابضة تعمل في سبع دول، ولما الإيراد بيقل في واحدة، الأخرى تعوض".


وشدد خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، على أن إجمالي الحركة في نشاط العقار في الشركة زاد عن السنة الماضية. فقاطعته الحديدي قائلة:"بالرغم من أن مصر متراجعة بنسبة 26% في نمو القطاع العقاري، وأن السياحة زادت في النصف الأول من العام بنسبة 45%، وإدارة المدن زادت بنسبة 42%؟"


ليرد ساويرس:"أنا خلاص، معدش ليا علاقة بهذه الأرقام، لأني خرجت من الشركة، طلعت براها، وليس لي أي دور."


وردًا على سؤال الحديدي:"يعني نجيب ساويرس معدش بيراجع الأرقام والميزانيات؟"قال:"إطلاقًا، أصبحت ضمن صلاحيات ابني نجيب. ما بقاليش دعوة، وماليّش أي سهم في هذه الشركة."


وأوضح أن دوره في الوقت الراهن يختلف عما سبق بعد بلوغه سن 68 عامًا، قائلاً:"دوري وأنا عندي 68 سنة، إني بتسلى. عندي مشروع في السنغال والمغرب، وهي مشروعات ليس لها علاقة بأوراسكوم، بتسلى بيها. الشيء الوحيد اللي لسه موجود فيه هو سويسرا، لأني أملك 51%، وأوراسكوم تمتلك 49%، وده كفاية على راجل في سني. وأنا راجل مش غاوي شغل لمدة 12 ساعة."


وردت الحديدي:"في ناس شايفة إن رجل الأعمال لازم يشتغل 18 ساعة."فأجاب مازحًا:"محدش مانعهم، اللي عاوز يشتغل 18 ساعة محدش مانعه، لكن أنا راجل ليَّ اهتمامات أخرى. يعني مثلاً من كذا سنة بدأت أتعلم البيانو، ودلوقتي بعمل أفلام، وكل شوية بتعلم. في فيلم جديد داخل أشتغل عليه."
 

سميح ساويري ساويرس لميس الحديدي رجل اعمال مصر

