سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس في قمة شرم الشيخ لحظة فاصلة أعادت لمصر قيادة السلام في العالم

نادر يوسف نسيم
نادر يوسف نسيم
محمد الشعراوي

أشاد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بالكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أنها ترسخ الدور المصري كصمام أمان المنطقة ومحور الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنها وضعت خريطة طريق واضحة للعالم من أجل إنهاء الصراع وإرساء السلام العادل والشامل.

وقال نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إن القمة نجحت في تقديم نموذج جديد للدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي، حيث لم تكتف مصر بدور الوسيط السياسي، بل تحركت من منطلق مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه شعوب المنطقة، موضحًا أن تصريحات الرئيس جاءت حاسمة وواضحة وتحمل رؤية استراتيجية مسؤولة تتعامل مع جذور الأزمة وليس نتائجها فقط.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس السيسي بأن "اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية" يعكس إرادة مصرية حقيقية لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني وطي صفحة دامية من تاريخ الصراع، موضحًا أن الرئيس أعاد وضع القضية الفلسطينية على أجندة الضمير العالمي باعتبارها قضية عدل قبل أن تكون قضية سياسية.

وأشار النائب  إلى أن إصرار الرئيس السيسي على أن السلام سيظل خيار مصر الاستراتيجي يؤكد ثبات الموقف المصري وعمق رؤيته تجاه الأمن الإقليمي، موضحًا أن مصر لم ولن تتخلى عن التزامها التاريخي بتحقيق السلام القائم على العدالة وحماية الحقوق المشروعة للشعوب.

وأكد نادر نسيم أن إعلان الرئيس بأن "الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره" يعتبر إعادة تثبيت لمبادئ الشرعية الدولية ورسالة قوية بأن مصر ترفض أي حلول منقوصة أو ترتيبات مؤقتة لا تحقق الأمن والاستقرار على المدى الطويل.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ.  بالرسالة المباشرة التي وجهها الرئيس السيسي للشعب الإسرائيلي حين قال: "مدوا أيديكم بالسلام العادل"، موضحًا أنها رسالة شجاعة ومسؤولة تؤكد أن السلام لا يصنعه السياسيون وحدهم بل تصنعه الشعوب إذا توفرت الإرادة الصادقة.

وأضاف نائب بني سويف. أن دعوة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى جهود دعم السلام ثم منحه قلادة النيل هي خطوة دبلوماسية بليغة تؤكد أن مصر تعترف بكل جهد يدعم مسار الاستقرار، وتبرهن في الوقت ذاته على قدرتها على بناء شراكات دولية مؤثرة لصالح القضية الفلسطينية والسلام الإقليمي.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم حديثه، مؤكدًا أن قمة شرم الشيخ للسلام كانت علامة مضيئة في التاريخ السياسي الحديث، وأن كلمة الرئيس السيسي بعثت برسالة واضحة للعالم أجمع بأن مصر لن تسمح بانهيار منظومة الأمن الإقليمي، وستظل قلب العروبة النابض وركيزة السلام التي لا تهتز.

نادر يوسف نسيم شرم الشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ

