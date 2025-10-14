برلماني: قمة شرم الشيخ دليل ثقة العالم في قدرة مصر على رسم مسار الأمن والسلام بالمنطقة

قال النائب أيمن الهوارى عضو مجلس الشيوخ، أن النتائج المبهرة التي تحققت في "قمة شرم الشيخ للسلام" التي استضافتها مصر، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، ومشاركة هذا الحشد الكبير من قادة ورؤساء الدول والوفود الدولية، تعد إنجاز دبلوماسي جديد يحسب للدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الهوارى، في تصريحات له اليوم، أن القمة لم تكن مجرد اجتماع عابر، بل كانت دليلاً قوياً على ثقة العالم في قدرة مصر على رسم مسار جديد للأمن والسلام الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الكلمات الهامة التي ألقاها الرئيس السيسي كانت بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة لتحقيق السلام بالمنطقة، حيث وضع النقاط على الحروف، مشدداً على ضرورة ترجمة وقف إطلاق النار إلى سلام مستدام عبر ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والمطالبة بدور كبير في إعادة إعمار قطاع غزة، والأهم من ذلك، التأكيد على أن الحل يكمن في توفير الأفق السياسي اللازم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



وتابع عضو مجلس الشيوخ، هذه الرؤية الواضحة والواقعية تؤكد أن مصر لا تبحث عن تهدئة مؤقتة، بل عن حل جذري وعادل وشامل القضية الفلسطينية.



وأضاف: لا يمكن أن نغفل الدور المحوري والمقدر للجهود المصرية المخلصة التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي. فمصر، بشعبها وقيادتها، أثبتت مرة أخرى أنها صمام أمان المنطقة، حيث كان لها الفضل في تهيئة الأجواء للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ثم استضافة هذه القمة التاريخية.



وتابع، مصر هي ركيزة الاستقرار، وشرم الشيخ هي عاصمة السلام، ونحن على ثقة بأن مخرجات هذه القمة ستكون نقطة انطلاق حقيقية نحو تثبيت التهدئة، وبدء عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وفتح أفق سياسي مستدام يلبي طموحات شعوب المنطقة في العيش بأمان وازدهار.



ووجه النائب أيمن الهوارى، التحية والتقدير للقيادة المصرية على هذا الإنجاز الدبلوماسي العظيم.