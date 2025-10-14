قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
برلمان

برلماني: قمة شرم الشيخ دليل ثقة العالم في قدرة مصر على رسم مسار الأمن والسلام بالمنطقة

ماجدة بدوى

قال النائب أيمن الهوارى عضو مجلس الشيوخ، أن النتائج المبهرة التي تحققت في "قمة شرم الشيخ للسلام" التي استضافتها مصر، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، ومشاركة هذا الحشد الكبير من قادة ورؤساء الدول والوفود الدولية، تعد إنجاز دبلوماسي جديد يحسب للدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الهوارى، في تصريحات له اليوم، أن القمة لم تكن مجرد اجتماع عابر، بل كانت دليلاً قوياً على ثقة العالم في قدرة مصر على رسم مسار جديد للأمن والسلام الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الكلمات الهامة التي ألقاها الرئيس السيسي كانت بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة لتحقيق السلام بالمنطقة، حيث وضع النقاط على الحروف، مشدداً على ضرورة ترجمة وقف إطلاق النار إلى سلام مستدام عبر ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والمطالبة بدور كبير في إعادة إعمار قطاع غزة، والأهم من ذلك، التأكيد على أن الحل يكمن في توفير الأفق السياسي اللازم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.


وتابع عضو مجلس الشيوخ، هذه الرؤية الواضحة والواقعية تؤكد أن مصر لا تبحث عن تهدئة مؤقتة، بل عن حل جذري وعادل وشامل القضية الفلسطينية.


وأضاف: لا يمكن أن نغفل الدور المحوري والمقدر للجهود المصرية المخلصة التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي. فمصر، بشعبها وقيادتها، أثبتت مرة أخرى أنها صمام أمان المنطقة، حيث كان لها الفضل في تهيئة الأجواء للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ثم استضافة هذه القمة التاريخية.


وتابع، مصر هي ركيزة الاستقرار، وشرم الشيخ هي عاصمة السلام، ونحن على ثقة بأن مخرجات هذه القمة ستكون نقطة انطلاق حقيقية نحو تثبيت التهدئة، وبدء عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وفتح أفق سياسي مستدام يلبي طموحات شعوب المنطقة في العيش بأمان وازدهار.


ووجه النائب أيمن الهوارى، التحية والتقدير للقيادة المصرية على هذا الإنجاز الدبلوماسي العظيم.

أيمن الهوارى مجلس الشيوخ قمة شرم الشيخ ترامب غزة

