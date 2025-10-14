برلماني: الحكومة تمضي بثبات نحو تعزيز تنافسية المنتج المصري لزيادة حصيلة النقد الأجنبي

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،بشأن تمتع السلع المصرية بسمعة طيبة في الأسواق العالمية، مؤكدا أنها تعكس نجاح سياسات الدولة في دعم التصنيع المحلي وتحفيز الإنتاج والتصدير.

و أكد" يحيي" فى تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.

تجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الآليات والضوابط الحاكمة لفحص ومراقبة السلع والمنتجات، وذلك بحضور كل من الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.



وأكد رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الآليات والقواعد الحاكمة والمنظمة للرقابة على السلع والمنتجات الغذائية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالمياً.