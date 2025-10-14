قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولى: السلع المصرية تتمتع بسمعة جيدة على المستوى العالميّ ونشهد زيادة مطردة في صادراتنا

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
محمود مطاوع

     عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الآليات والضوابط الحاكمة لفحص ومراقبة السلع والمنتجات، وذلك بحضور كل من الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

 وأكد رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الآليات والقواعد الحاكمة والمنظمة للرقابة على السلع والمنتجات الغذائية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالمياً.

     وفي هذا السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة توافر آليات محددة وواضحة لكل سلعة من السلع والمنتجات التي يتم إتاحتها فى الأسواق، أو التي يتم تصديرها، خاصة المنتجات الغذائية، ولاسيما أن السلع المصرية تتمتع حاليا بسمعة جيدة على المستوى العالميّ، ونشهد حاليا زيادة مطردة في صادراتنا، وهو ما يلزمنا بالعمل على الحفاظ على ما تحقق في ضوء خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية.

        وخلال الاجتماع، أكد الدكتور طارق الهوبي أن سلامة الغذاء تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والصحة العامة، وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الحرص على التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات المعنية لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، لافتا إلى أن الهيئة تعمل ـ بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة ـ على تطوير منظومة رقابية متكاملة، تستند إلى العلم، وتطبق منهجية تقييم وإدارة المخاطر، وتُفعّل آليات الرقابة الحديثة.

  وفي ضوء ذلك، أوضح أن الهيئة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الرامية إلى رفع تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في منظومة الرقابة المصرية على الغذاء، مستعرضا آليات وضوابط مراقبة جودة السلع المختلفة قبل تصديرها للأسواق الخارجية، ومشيرا إلى أن الهيئة تدرس حاليًا التوسع في عدد مكاتبها بالمحافظات المختلفة؛ بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التسجيل للشركات والمصانع، بما يدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية بشكل أكثر كفاءة، ويسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

    وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تسعى للاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة لتطوير القدرات الوطنية في مجالات التحليل المرجعي، وإدارة المخاطر، وضمان سلامة الأغذية المتداولة، دعمًا لأهداف الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وحماية صحة المواطن المصري.

  وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة تقريرا موجزا أشار خلاله إلى مواصلة الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية وعدم تكدسها بالموانئ المصرية، من خلال إصدار  طلبات نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على الرسائل الغذائية الواردة غير المستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
 

   وفي إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، أشار " الهوبي" إلى قيام الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالعديد من المأموريات التفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، بهدف تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ زيارات فحص وتفتيش واعتماد، فضلا عن الزيارات التي تقوم بها الإدارات الأخرى للرقابة على مختلف المنشآت والمصانع للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية.

  وأشار إلى حرص الهيئة على إعداد البرامج التدريبية الحديثة للكوادر العاملة بالمعامل لضمان أداء عمليات التحليل للعينات بأفضل السبل وأدق النتائج، كما تعمل الهيئة على ربط جميع المعامل بنظام إلكتروني لتسهيل عملية نقل المعلومات والإسراع من عملية إصدار النتائج.

مدبولى السلع المصرية المنتجات الغذائية إصدار النتائج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

احمد ياسر

شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

ترشيحاتنا

عمرو سلامة

لعدم الالتزام مع صناع العمل.. عمرو سلامة يقاضي إحدى شركات الإنتاج

أحمد خالد موسي

أحمد خالد موسي يعلن بدء تصوير فيلم شمس الزناتي

Frankenstein

عرض فيلم “Frankenstein” في مهرجان لندن السينمائي

بالصور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد