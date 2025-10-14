برلماني: مصر خاضت ملحمة دبلوماسية استثنائية للدفاع عن الشعب الفلسطيني

أكد النائب سيد حجازي ، عضو مجلس الشيوخ، أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل منعطفًا تاريخيًا في مسار استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة والمنطقة بأكملها، مشددًا على أنها ليست قمة بروتوكولية عابرة، بل حدث محوري يعكس مكانة مصر ودورها الاستراتيجي في قيادة الجهود الدولية نحو وقف الحرب وإرساء السلام الدائم.

واضاف حجازي أن الرئيس السيسي استطاع خلال السنوات الماضية أن يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية، ويضعها في صدارة أولويات المجتمع الدولي، في وقتٍ انشغلت فيه بعض الأطراف بأجندات أخرى. مشيرا الي الدور المهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة، حيث يسعى بالتنسيق مع الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في غزة، والانطلاق نحو رؤية شاملة للسلام العادل في المنطقة.

‎واضاف حجازي ، أن مصر قدمت نموذجًا فريدًا في قيادة مسار السلام بين دول العالم، من خلال دورها المحوري في إنهاء الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن اتفاق شرم الشيخ جاء تتويجًا لجهود مصر الدؤوبة على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية.

‎وقال عضو مجلس الشيوخ ان الصورة والمكانة التي ظهرت بها مصر خلال فعاليات الاتفاق، بحضور قادة وزعماء العالم، تعكس حجم الثقة الدولية في القيادة المصرية وقدرتها على إدارة أصعب الملفات، موضحًا أن توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي بين القادة شكل علامة فارقة في مسار التهدئة وإحلال السلام العادل.

وأوضح حجازي أن الدولة المصرية خاضت ملحمة دبلوماسية استثنائية للدفاع عن الشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير القسري ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتهاون في حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.