حسام الغمري: الرئيس السيسي حصل على "شرعية إضافية" بعد قمة شرم الشيخ

قال الإعلامي حسام الغمري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتسب شرعية إضافية بعد قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن دوره في إيقاف النكبة الثانية على فلسطين سيظل محفورًا في وجدان الشعبين المصري والفلسطيني.

وأوضح الغمري، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن مصر خاضت حربًا باردة على مدار العامين الماضيين كانت أصعب من الحرب المباشرة، إذ واجهت صراعًا بين إرادتين: الأولى تسعى إلى تهجير سكان غزة وتنفيذ مخطط "إسرائيل الكبرى"، والثانية متمسكة بالثوابت الوطنية ورفض التهجير والتصفية.

وأكد أن مصر انتصرت بإرادتها السياسية الصلبة وتمسّكها بمبادئها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار الغمري إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرئيس السيسي لم تكن مجاملة، بل اعترافًا بدور مصر الإقليمي وحجم قوتها السياسية التي واجهت ضغوطًا غير مسبوقة في مختلف الملفات خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة كانت نقطة تحول في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية، إذ أحدثت تأثيرًا واسعًا داخل إسرائيل وأسهمت في تغيير موازين الموقف السياسي تجاه تطورات الصراع في غزة.

واختتم الغمري تصريحاته بالتأكيد على أن قمة شرم الشيخ أعادت التأكيد على ريادة مصر وقدرتها على صياغة التوازنات في المنطقة، مشيرًا إلى أن العالم بات ينظر إلى القاهرة باعتبارها الطرف الأكثر اتزانًا وصدقًا في مسار السلام العادل والشامل.