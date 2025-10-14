وثيقة داخلية: الاتحاد الأوروبي يسعى لتعظيم نفوذه في إعادة إعمار غزة

أظهر الاتحاد الأوروبي عزمه على تعزيز تأثيره في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك عبر الانضمام إلى هيئة رقابية مقترحة ستشرف على العملية، تعرف باسم "مجلس السلام"، وفقًا لما كشفته وثيقة داخلية صادرة عن الذراع الدبلوماسية للاتحاد، حصلت عليها وكالة رويترز.

وجاء في الوثيقة: "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي عضوًا في هذه الهيئة الرقابية للتأثير على القرارات الاستراتيجية"، في إشارة إلى السعي الأوروبي لامتلاك دور محوري في مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وتؤكد الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي يرى في مشاركته أداة لتعظيم نفوذه السياسي والدبلوماسي في المنطقة، إلى جانب دوره الإنساني والإنمائي. كما تعكس رغبة أوروبية في أن لا تقتصر المساهمة على التمويل فقط، بل تمتد إلى التأثير في صياغة مستقبل القطاع.