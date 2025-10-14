قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إيهاب عمر

ارتفع عدد الوفيات في حادث سقوط تروسيكل بترعة حواس بقرية منقباد بمحافظة أسيوط إلى 6 تلاميذ بعد وفاة صغيرة أثناء تلقيها العلاج بمستشفى أسيوط الجامعي، بينما يتلقى 5 آخرون العلاج بمستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام.

وفاة إحدى ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة 

وقال مصدر مسئول بمستشفى أسيوط الجامعي انه توفيت قبل قليل إحدى المصابات في حادث سقوط تروسيكل بترعة حواس بقرية منقباد والتي كانت تتلقى العلاج بالعناية المركزة بالمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية وتوقف عضلة القلب.

وأضاف المصدر أنه بعد وفاة الصغيرة ارتفع عدد الوفيات إلى 5 تلاميذ ممن كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى، لافتا إلى أن مستشفى الإصابات استقبل أمس 8 تلاميذ من المصابين وتم التعامل معهم على الفور في وحدة الحالات الحرجة باستقبال الإصابات من قبل فرق الطوارئ والطواقم الطبية المتخصصة.

يعانون من توقف في عضلة القلب

وأضاف المصدر أن 5 من المصابين كانت حالتهم حرجة يعانون من توقف في عضلة القلب، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً تمثل في إجراء إنعاش قلبي رئوي (CPR) ووضعهم على أجهزة التنفس الصناعي نتيجة لسوء حالتهم العامة ونقص الأكسجين الحاد، وتوفي منهم  5 حالات وجار التعامل الطبي مع 3 آخرين وتم نقلهم إلى وحدة العناية المركزة للإصابات لمتابعة حالاتهم الصحية واستكمال تقديم الرعاية الطبية لهم.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بترعة حواس بقرية منقباد .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة لإجراء الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالاشتراك مع الأهالي من انتشال " سمر محمد عبد القادر" 5 أعوام، جثه  هامدة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى علوان.

كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال كل من "سهيله أحمد على" 5 أعوام، و " وعد معتز عبد القادر" 5 أعوام، و "نورهان مرسى على" 11 عامًا، و " جنا إبراهيم على" 8 أعوام، و " جنا محمود محمد" 6 أعوام، و " بسمه أحمد على " 6 أعوام، و" عدي محمود منصور" 6 أعوام، و "مليكه حسين محمد" 6 أعوام ، و"رقيه عبد الله منصور" 5 أعوام، و " عبد الله منصور " 7 أعوام، مصابين ما بين اختناق وغيبوبة وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام .

ومن جانبه تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على ضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين كما وجه بتواجد فرق الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمكان الحادث والمستشفيات لتقديم كافة أوجه الدعم للمصابين ووجه أيضا فرق الإنقاذ النهري بالتواجد بالمصرف لحين التأكد من عدم وجود مفقودين، مع إحاطة غرفة العمليات بالمستجدات أولًا بأول.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بمراجعة وسائل النقل، والتأكد من سلامتها القانونية والفنية، حفاظًا على أرواح وسلامة أبنائنا، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في مواجهة مثل هذه الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن التحقيقات الأولية تشير إلى اختلال توازن التروسيكل أثناء السير وسقوطه في المصرف، وجار استكمال الفحص من قبل الجهات الأمنية لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد محافظ أسيوط أن الأولوية في الوقت الحالي هي إنقاذ الأطفال وتقديم الرعاية لهم، متوجهًا بالشكر إلى فرق الإنقاذ والإسعاف التي تعاملت بسرعة وكفاءة مع الحادث، داعيًا الله أن يحفظ أبناء المحافظة من كل سوء.

سقوط تروسيكل بترعة ترعة حواس أسيوط تلاميذ مستشفى أسيوط أخبار أسيوط ضحايا حادث سقوط تروسيكل غرق تلاميذ مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية.. السجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية بأسيوط استولى على مليون جنيه

ترشيحاتنا

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. مقابلات عمل

السبانخ

السبانخ والبروكلي.. سلاح فعّال لتحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة

سرطان الرئة

تغير شكل أصابعك علامة على مشكلة صحية خطيرة

بالصور

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

فيديو

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

المزيد