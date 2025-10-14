قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باولو سانتوس: بنسبة 90% سنشارك بدورة الإمارات.. ومحمد صلاح أفضل لاعب في العالم
صدمة لعشاق الأهلي .. موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع المارد الأحمر
قوى الأمن الفلسطيني: حماس تفرض الضرائب على خيام النازحين في قطاع غزة
التعادل 2-2 يحسم مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم
كيفية إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
لأول مرة .. خالد الغندور يُهنئ المنتخب القطري بالتأهل لكأس العالم
شاب يُنهي حياته غرقًا بالقفز من أعلى كوبرى شربين بالدقهلية
اليونان تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين خلال مباحثات مع وزيرة الخارجية الفلسطينية
برلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلة
ترامب يلوح بعقوبات تجارية ضد إسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق داخل الناتو
لتجنب نزلات البرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأوقات
سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
ييس توروب يبدأ مهمته رسميا في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة النادي الأهلي، تفاصيل اليوم الأول للمدير الفني الجديد للفريق، الدنماركي ييس توروب، داخل القلعة الحمراء، بعد توقيعه رسميًا على عقد يمتد لعامين ونصف خلفًا للإسباني خوسيه ريبييرو.

وأوضح شوبير خلال  تصريحات تلفزيونية، أن توروب تابع مران الفريق الأول دون التدخل أو التحدث مع أي لاعب، مشيرًا إلى أنه عقد سلسلة اجتماعات مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، أعرب خلالها عن سعادته بتوليه قيادة الأهلي، واستعرض خطة عمله للمرحلة المقبلة.

وأضاف شوبير أن المدرب الدنماركي سيقود المران رسميًا غدًا الأربعاء برفقة جهازه المعاون المكون من أربعة مساعدين، في حين لم يصل بعد مدرب حراس المرمى الجديد، على أن يستمر عادل مصطفى في قيادة التدريبات مؤقتًا، ويتولى مسؤولية مباراة الأهلي المقبلة أمام إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، لكن تحت إشراف مباشر من توروب.

وفيما يتعلق بملف اللاعبين الأجانب، أوضح شوبير أن محمد علي بن رمضان سيصل اليوم إلى القاهرة، بينما ينضم كل من جيراديشار وأشرف بن شرقي غدًا، استعدادًا للمشاركة في التحضيرات المقبلة.

وحول ما تردد عن عدم اقتناع المدير الفني الجديد ببعض اللاعبين، أكد شوبير نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن توروب لم يتحدث مطلقًا عن مصير أي لاعب سواء بالإيجاب أو السلب، وأن كل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح تمامًا.

ويستعد الأهلي حاليًا لبدء عهد جديد تحت قيادة توروب، الذي يسعى لتحقيق بداية قوية مع الفريق في دوري أبطال إفريقيا، في أول ظهور رسمي له على رأس الجهاز الفني للقلعة الحمراء.

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

