خالد الغندور: جهاز توروب يصل على يومين ومران الأربعاء يشهد الظهور الأول لمساعديه

قال الإعلامي خالد الغندور إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاض تدريباته اليوم تحت إشراف المدرب عادل مصطفى وأيمن محمد محلل أداء الأهلي٠

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"وعلمنا من مصدر داخل النادي الأهلي، إن ثلاث من أصل خمسة من مساعدي ياس توروب، يصلون إلى القاهرة مساء اليوم على أن يصل باقي الجهاز غدًا".

وتابع:"مران الغد سيشهد وجود الجهاز الفني لياس توروب وهم جوني مولبي، أمري زابيكس، كاج سيتانفسن مدرب الحراس".

واختتم:" الثنائي الأخر سيصل مساء الغد وسيبدأ عملهم على أرض الواقع في مران الخميس الذي سيخوضه الفريق في بوروندي استعدادًا لمواجهة إيجل نوار في بورندي، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة.