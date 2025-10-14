قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية

أكد قنصل عام مصر في الرياض ياسر هاشم، على الاهتمام البالغ الذي توليه وزارة الخارجية لرعاية أبناء الجالية وتعزيز قنوات التواصل معهم، وحرصها على تقديم أفضل رعاية لهم في الخارج وتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بالخدمات القنصلية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده القنصل العام مع أبناء ورموز الجالية المصرية خلال الزيارة التي قام إلى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية فى إطار توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج برعاية وخدمة الجاليات المصرية في الخارج.



وشارك في الزيارة المستشار العمالي الدكتور محمد العليان، والمستشار الثقافي الدكتور أحمد سعيد فهيم، حيث التقى للاستماع إلى مشكلاتهم والوقوف على احتياجاتهم.



وأعرب القنصل المصري خلال اللقاء عن اعتزازه بالدور المشرف الذي تضطلع به الجالية المصرية في كافة مجالات الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، مشددًا على أهمية الوعي الكامل بقوانين المملكة تفاديًا لأية صعوبات قد يتعرض لها المواطنين المصريين نتيجة عدم إلمامهم بهذه القوانين.



واستعرض القنصل العام المبادرات التي طرحتها وزارة الخارجية والفرص الاستثمارية المتاحة للمصريين في الخارج، والتي تهدف إلى تعميق الانتماء الوطني وتعزيز التواصل الدائم مع المصريين بالخارج، واستمع في المقابل إلى آراء ممثلي ورموز الجالية في هذه المبادرات وسبل ومقترحات تطويرها.



في هذا الإطار، أجرى القنصل المصري عددًا من اللقاءات مع مجموعة من المسؤولين السعوديين في المنطقة الشرقية، والتي تضمنت مدير إدارة الجوازات والوافدين، ومدير شرطة المنطقة الشرقية، ومدير الإدارة العامة للسجون، حيث أثنى جميعهم على التمثيل المشرف الذي يضطلع به أبناء الجالية داخل المملكة.



كما قام القنصل المصري بزيارة بعض المستشفيات ومدارس المسار المصري في المنطقة الشرقية، حيث التقى القنصل بأبناء المصريين المغتربين في تلك المدارس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتدريس المناهج المصرية، وتذليل أي عقبات تواجههم في هذا الصدد بالتعاون مع المكتب الثقافي المصري في الرياض.

