إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الرابعة من المسلسل الجماهيري "لينك" تصاعدًا مثيرًا في الأحداث، جعلها تتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT منذ عرضها مساء أمس، وسط تفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالإيقاع السريع والتطورات الدرامية المشوقة.

تبدأ الحلقة بأزمة مفاجئة يتعرض لها بكر، إذ يصاب بهبوط حاد في السكر أثناء وجوده مع أسما (رانيا يوسف) في المكان الذي ذهبا إليه للبحث عن الهاكرز الذين يمكنهم مساعدتهما في استعادة الأموال المسروقة.

تسارع أسما لإنقاذه بحقنة أنسولين في مشهد إنساني مؤثر، ليشكرها بعد ذلك على موقفها النبيل.

لاحقًا، يلتقي الثنائي بـ إلياس (مينا أبو الدهب)، الذي يفاجئهما بأن قضية “اللينك” أكبر مما يتصوران، إذ تتعلق بعملية سرقة دولية معقدة يصعب تتبعها. ويسلمهما “عبقرينو” فلاشتين ليساعدهما في كشف مصدر اللينك الغامض في العمارة.

في موازاة ذلك، تتعرض سعاد (فرح الزاهد) لموقف محرج أثناء عملها كسائقة “أوبر”، بعد أن تضطر لإنهاء رحلة مفاجئة بسبب ارتباطها بموعد أبنائها في المدرسة. وعند عودتها للمنزل، تكتشف أن أحد الركاب نسي محفظته في سيارتها، ما يورطها في موقف مثير للقلق، خاصة حين يراها أبناؤها ويتصل بها صاحب المحفظة لاستعادتها، فتقرر مقابلته وإعادة المحفظة وسط توتر واضح.

يذهب بكر لجاره احمد صيام ليضع الفلاشة فى تليفونه المحمول ثم يكتشف صيام ذلك.

الحلقة الرابعة من "لينك" نالت إشادات جماهيرية واسعة لما حملته من أحداث إنسانية مشوقة ومفاجآت درامية متتابعة، مع أداء متقن من أبطال العمل، على رأسهم رانيا يوسف وفرح الزاهد، وإخراج متقن ورؤية بصرية متميزة.

مواعيد عرض مسلسل لينك

وتعرض حلقات مسلسل "لينك" من السبت الى الاربعاء ، عبر قناة DMC في تمام الساعة 7:00 مساءً، مع إعادة في الساعة 2 صباحًا والساعة 9  من اليوم التالي.

أما على قناة DMC Drama، تعرض الحلقة في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادتها في أوقات صباحية ومسائية متعددة، وهو ما أتاح الفرصة للمشاهدين لمتابعة الحلقات في الوقت المناسب.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

المسلسل يُعد من الأعمال المنتظرة ضمن خطة عرض "الأوف سيزون"، ويعالج موضوعًا معاصرًا يمس شرائح متعددة من الجمهور، بأسلوب كوميدي إنساني.

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

هدير عبد الرازق

نشر فيديوهات خادشة للحياء.. نظر محاكمة طليق البلوجر هدير عبدالرازق.. غدا

سوزى الاردنبة

غدا نظر محاكمة سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

متهم

سرعة جنونية.. حكاية شاب متهور عرّض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

