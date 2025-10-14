5 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه في أسيوط

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الفضاء والزراعية).

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (50) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية .