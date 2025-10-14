تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول

تقدم منتخب البرتغال على نظيره المجري بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب “خوسيه الفالادي” ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

تقدم منتخب المجر مبكرًا عن طريق أتيلا سزالاي في الدقيقة التاسعة، بينما سجل كريستيانو رونالدو هدفي البرتغالي في الدقيقتين 22 والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبدأ منتخب البرتغال اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوستا.

خط الدفاع: سيميدو - دياز - فيجا - مينديز

الوسط: روبن نيفيز - فيتينيا - برونو فيرنانديز

الهجوم: نيتو - برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو

وشهدت المباراة الأخيرة أمام إيرلندا إهدار النجم كريستيانو رونالدو لركلة جزاء في الدقيقة 75، بعدما تصدى لها الحارس كويمين كيليهر ببراعة، قبل أن يحسم المنتخب البرتغالي اللقاء بهدف متأخر.

وبهذا الفوز رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، ليقترب خطوة جديدة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.