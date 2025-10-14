قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تقدم منتخب البرتغال على نظيره المجري بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب “خوسيه الفالادي” ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

تقدم  منتخب المجر مبكرًا عن طريق أتيلا سزالاي في الدقيقة التاسعة، بينما سجل كريستيانو رونالدو هدفي البرتغالي في الدقيقتين 22 والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبدأ منتخب البرتغال اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوستا.
خط الدفاع: سيميدو - دياز -  فيجا - مينديز
الوسط: روبن نيفيز - فيتينيا - برونو فيرنانديز
الهجوم: نيتو -  برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو

وشهدت المباراة الأخيرة أمام إيرلندا إهدار النجم كريستيانو رونالدو لركلة جزاء في الدقيقة 75، بعدما تصدى لها الحارس كويمين كيليهر ببراعة، قبل أن يحسم المنتخب البرتغالي اللقاء بهدف متأخر.

وبهذا الفوز رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، ليقترب خطوة جديدة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

البرتغال المجر تصفيات كأس العالم 2026 رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

ترشيحاتنا

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

المزيد