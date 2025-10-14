قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باولو سانتوس: بنسبة 90% سنشارك بدورة الإمارات.. ومحمد صلاح أفضل لاعب في العالم
صدمة لعشاق الأهلي .. موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع المارد الأحمر
قوى الأمن الفلسطيني: حماس تفرض الضرائب على خيام النازحين في قطاع غزة
التعادل 2-2 يحسم مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم
كيفية إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
لأول مرة .. خالد الغندور يُهنئ المنتخب القطري بالتأهل لكأس العالم
شاب يُنهي حياته غرقًا بالقفز من أعلى كوبرى شربين بالدقهلية
اليونان تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين خلال مباحثات مع وزيرة الخارجية الفلسطينية
برلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلة
ترامب يلوح بعقوبات تجارية ضد إسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق داخل الناتو
لتجنب نزلات البرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأوقات
سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران

اللواء محمد أيمن
اللواء محمد أيمن
نورهان خفاجي

عينت الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران (United ATS)، اللواء محمد أيمن عبدالله علي، مديرًا عامًا للشركة المتحدة، خلفا لـ اللواء شوقي العزب، جاء ذلك وفقا لقرار صادر عن رئيس الشركة والمؤسس رضا المدبولي.

يأتي هذا القرار في إطار خطة التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة التي تشهدها الشركة المتحدة على مستوى قطاعاتها المختلفة، ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الدور الريادي للشركة في مجال تقديم خدمات الطيران والتدريب على أعماله.

وتركز الخطة الجديدة للشركة على توسيع نطاق أعمالها، عن طريق فتح أسواق جديدة داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تطوير منظومة التدريب والتأهيل الفني بما يواكب متطلبات صناعة الطيران الحديثة، ويعزز من قدرات الكوادر الوطنية والعربية العاملة في هذا المجال.

إطلاق حزمة من المبادرات الابتكارية 

كما تتضمن الخطة إطلاق حزمة من المبادرات الابتكارية لدعم التحول الرقمي في قطاع الطيران المدني، وتوظيف التقنيات الحديثة في مجال الملاحة الجوية، وإدارة المجال الجوي، ونظم المحاكاة والتدريب، بما ينسجم مع أهداف المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) ومعايير السلامة العالمية.

كان اللواء محمد أيمن، انضم إلى الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران، عام 2019، بعد خروجه من الخدمة بالقوات الجوية بعد بلوغ سن المعاش، حيث تدرج في المناصب الوظيفية داخل الشركة المتحدة، وعُين نائبًا لمدير إدارة المشروعات خلال الفترة من 2019 حتى 2021، ثم مديرًا للمشروعات حتى سبتمبر 2025 الجاري، وهو تاريخ ترقيته وتعيينه مديرًا عامًا.

أكدت الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران، أن تعيين مديرًا عامًا جديدًا يأتي في سياق ضخ دماء قيادية جديدة قادرة على قيادة المرحلة القادمة بخبرة ميدانية ورؤية تطويرية تدعم استمرار نجاح الشركة وريادتها في مجال خدمات تكنولوجيا الطيران على المستويين الإقليمي والدولي.

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

جانب من المضبوطات بسوهاج

ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم شهير في سوهاج

صورة من الحادث

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميني باص بالدقهلية

101 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب بقنا حتى اليوم قبل الأخير

101 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب بقنا حتى اليوم قبل الأخير

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

