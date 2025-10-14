تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران

عينت الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران (United ATS)، اللواء محمد أيمن عبدالله علي، مديرًا عامًا للشركة المتحدة، خلفا لـ اللواء شوقي العزب، جاء ذلك وفقا لقرار صادر عن رئيس الشركة والمؤسس رضا المدبولي.

يأتي هذا القرار في إطار خطة التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة التي تشهدها الشركة المتحدة على مستوى قطاعاتها المختلفة، ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الدور الريادي للشركة في مجال تقديم خدمات الطيران والتدريب على أعماله.

وتركز الخطة الجديدة للشركة على توسيع نطاق أعمالها، عن طريق فتح أسواق جديدة داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تطوير منظومة التدريب والتأهيل الفني بما يواكب متطلبات صناعة الطيران الحديثة، ويعزز من قدرات الكوادر الوطنية والعربية العاملة في هذا المجال.

إطلاق حزمة من المبادرات الابتكارية

كما تتضمن الخطة إطلاق حزمة من المبادرات الابتكارية لدعم التحول الرقمي في قطاع الطيران المدني، وتوظيف التقنيات الحديثة في مجال الملاحة الجوية، وإدارة المجال الجوي، ونظم المحاكاة والتدريب، بما ينسجم مع أهداف المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) ومعايير السلامة العالمية.

كان اللواء محمد أيمن، انضم إلى الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران، عام 2019، بعد خروجه من الخدمة بالقوات الجوية بعد بلوغ سن المعاش، حيث تدرج في المناصب الوظيفية داخل الشركة المتحدة، وعُين نائبًا لمدير إدارة المشروعات خلال الفترة من 2019 حتى 2021، ثم مديرًا للمشروعات حتى سبتمبر 2025 الجاري، وهو تاريخ ترقيته وتعيينه مديرًا عامًا.

أكدت الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران، أن تعيين مديرًا عامًا جديدًا يأتي في سياق ضخ دماء قيادية جديدة قادرة على قيادة المرحلة القادمة بخبرة ميدانية ورؤية تطويرية تدعم استمرار نجاح الشركة وريادتها في مجال خدمات تكنولوجيا الطيران على المستويين الإقليمي والدولي.