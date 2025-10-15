قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعادل 2-2 يحسم مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم
كيفية إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
لأول مرة .. خالد الغندور يُهنئ المنتخب القطري بالتأهل لكأس العالم
شاب يُنهي حياته غرقًا بالقفز من أعلى كوبرى شربين بالدقهلية
اليونان تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين خلال مباحثات مع وزيرة الخارجية الفلسطينية
برلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلة
ترامب يلوح بعقوبات تجارية ضد إسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق داخل الناتو
لتجنب نزلات البرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأوقات
سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
لا سلام دون عدالة .. وفاء عامر تشيد بجهود السيسي في قمة شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة

وفاء عامر
وفاء عامر
سارة عبد الله

علّقت الفنانة وفاء عامر على قمة شرم الشيخ التي عُقدت بحضور قادة العالم لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها على فيسبوك: "مصر كانت وما زالت صمام الأمان في المنطقة، وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحرك بكل حكمة ومسؤولية؛ لوقف نزيف الدم والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في السلام والحياة".

وأضافت: "مواقف ثابتة لا تتغير، ورسالة واضحة: لا سلام دون عدالة، ولا استقرار دون دولة فلسطينية".

رد وفاء عامر على الشائعات الأخيرة 

وكانت قد أعلنت الفنانة وفاء عامر اتخاذها إجراءات قانونية ضد 3 أشخاص اتهموها بالإساءة والكذب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ثقتها الكاملة في القضاء المصري والداخلية لحماية حقوق المواطنين.

وقالت وفاء عامر، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON E: “رفعت قضايا على مروة يسري، وواحدة مصرية مقيمة في الكويت، وكمان على شخص سعودي اتكلم عني بأسلوب مسيء”، مشددة على أنها تدافع عن نفسها بالقانون وأن العدالة والقضاء العادل يحميان حقوق الجميع.

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة عن تفاصيل دعمها للراحل إبراهيم شيكا، ناشئ نادي الزمالك السابق، موضحة أنها ساعدته في شراء شقة بعد تدهور حالته الصحية. وقالت: “قبل ما شيكا يتوفى زرت بيته ووجدت أن حالته لا تسمح بالعيش هناك. 

جمعت الفلوس بمعاونة أشخاص موثوقين، وبعت المحامي بشيك ثمن الشقة”، مشيرة إلى أنه ما زال متبقي 150 ألف جنيه من قيمة الشقة، وأنها تسعى لاستردادها بسبب الخلافات العائلية التي نشبت حولها.

وأكدت وفاء عامر أن مساعدتها لشيكا كانت بدافع إنساني بحت، وليس من أجل الشهرة أو استغلال منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الهدف كان تقديم الدعم والرعاية للراحل في أوقاته الأخيرة.

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
ليلى علوي
أوبل فرونتيرا
مي عمر
