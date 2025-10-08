منشور غامض .. وفاء عامر تشوّق جمهورها بظهور جديد وتتجاهل أزمتها الأخيرة

شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا غامضًا، مثير للجدل حيث كتبت: “انتظروني قريبًا جدًا… يا ترى إيه!؟”

واكتفت وفاء عامر بهذه العبارة دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول طبيعة المفاجأة، ما جعل الجمهور يتكهن باحتمالية عودتها القريبة بعمل فني جديد أو مشروع مختلف.

الجدير بالذكر أن منشور وفاء عامر جاء متجاهلًا أزمتها الأخيرة، توحي بتجاوزها لأي خلافات أو ضغوط.



رد وفاء عامر على الشائعات الأخيرة

وكانت قد أعلنت الفنانة وفاء عامر اتخاذها إجراءات قانونية ضد ثلاثة أشخاص اتهموها بالإساءة والكذب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ثقتها الكاملة في القضاء المصري والداخلية لحماية حقوق المواطنين.

وقالت وفاء عامر، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON E: “رفعت قضايا على مروة يسري، وواحدة مصرية مقيمة في الكويت، وكمان على شخص سعودي اتكلم عني بأسلوب مسيء”، مشددة على أنها تدافع عن نفسها بالقانون وأن العدالة والقضاء العادل يحميان حقوق الجميع.

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة عن تفاصيل دعمها للراحل إبراهيم شيكا، ناشئ نادي الزمالك السابق، موضحة أنها ساعدته في شراء شقة بعد تدهور حالته الصحية. وقالت: “قبل ما شيكا يتوفى زرت بيته ووجدت أن حالته لا تسمح بالعيش هناك.

جمعت الفلوس بمعاونة أشخاص موثوقين، وبعت المحامي بشيك ثمن الشقة”، مشيرة إلى أنه ما زال متبقي 150 ألف جنيه من قيمة الشقة، وأنها تسعى لاستردادها بسبب الخلافات العائلية التي نشبت حولها.

وأكدت وفاء عامر أن مساعدتها لشيكا كانت بدافع إنساني بحت، وليس من أجل الشهرة أو استغلال منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الهدف كان تقديم الدعم والرعاية للراحل في أوقاته الأخيرة.