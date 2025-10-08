قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
الأهلي يهنئ أبو ريدة والجهاز الفني ولاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
رنا عصمت

فاكهة القشطة هي فاكهة استوائية و تتميز فاكهة القشطة بخصائصها الطبية القوية مثل قدرتها علي إلتئام الجروح وتخفيف الشعور بالألم ، ولها دور فعال في خفض مستوي السكر في الدم ، كما ان لها تأثير مضاد للبكتريا ، وتقضي علي حب الشباب وتحمي الجسم من السرطان وأمراض القلب المختلفة.

كما تستخدم فاكهة القشطة ايضا في العلاج التقليدي الهندي ( Ayurveda بفضل ايمانهم بخصائصها الطبية القوية ، فتحتوي الجذور والأوراق والبذور لفاكهة القشطة علي الكثير من الفوائد الصحية.

فوائد فاكهة القشطة

تقلل من الإصابة بمرض السكري

تعمل فاكهة القشطة علي خفض مستوي السكر في الدم فتقلل من إصابتك بمرض السكري.

وإذا كنت مريض بالسكر بالفعل فتعمل فاكهة القشطة علي تنظيم مستوي السكر في الدم فتمنع حالتك من ان تزاداد سوءاً.

تعمل علي إلتئام الجروح

نستخدم بذور القشطة لعلاج الجروح ، حيث انها تعمل علي إعادة نمو خلية الجلد فتساعد علي التئام الجروح.

لعمل مرهم جروح خاص بك ،اخلط بذور القشطة مع العسل وزيت النيم والسمن .

مضاد طبيعي للبكتريا

لفاكهة القشطة خصائص مضادة للبكتريا ،فطبقاً لدراسة جامعة بني سويف للعلوم المطبقة فأن عصارة فاكهة القشطة يمكنها قتل بعض السلالات المختلفة من البكتريا مثل الايكولاي والسلامونيلا و المكورات العنقودية.

تأثير القشطة المضاد للبكتريا يجعل منها مضاد حيوي طبيعي.

تمنع الإصابة بالسرطان

تساعد فاكهة القشطة علي منع الإصابة بالسرطان بفضل احتوائها علي مركبات كيميائية نباتية(phytochemicals ومضادات الأكسدة التي تعمل علي محاربة الشوارد الحرة وتحمي الخلايا من الأكسدة.

اكتشفت دراسة قامت في مركز التغذية والسرطان ان عصارة أوراق فاكهة القشطة سامة للخلايا السرطانية في الثدي عن طريق تدمير مسار المصورات الحيوية للخلايا المسؤلة عن توليد الطاقة في الخلايا (mitochondria)

تخفيف الألم

يعتقد أن لأوراق فاكهة القشطة لديها خصائص مسكنة للألم وتخفيفه بشكل فعال، ويرجع ذلك بفضل احتوائها علي حمض Kaur-16-en-19-oic وهذا مركب خصائص مضادة للإلتهاب،ويكون تأثيرها مثل تأثير الأدوية المسكنة.

تستخدم خلاصة فاكهة القشطة لعلاج الجروح الصغيرة،وتخفيف الألم وإلتئام الجروح،كما ان تأثيرها المضاد للبكتريا يقلل من الإصابة بالعدوي.

تعالج حب الشباب

يظهر حب الشباب في الغالب نتيجة لتكاثر البكتريا في فتحتات مسام الجلد.

ولفاكهة القشطة خصائص مضادة للميكروبات التي تساعد بشرتك علي علاج حب الشباب ، كما ان لها دور في علاج الجروح التي تتسبب فيها هذة الحبوب.

تقلل من أمراض القلب

تحتوي فاكهة القشطة علي مركبات نباتية عضوية (phytochemicals) مثل الفلافونيد ((flavonoid وتانين ((tannins وهي عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية توجد هذة المركبات الصحية في الشاي أيضاُ.

يعمل حمض التانيك أو التانين علي تقليل مستوي الدهون وخفض ضغط الدم ، كما تقوم ال flavonoid) ) علي خفض فرص الإصابة بأمراض القلب.

اذا كنت تريد ان تحمي قلبك من الأمراض قم بتناول الكثير من فاكهة القشطة.

تناول فاكهة القشطة أثناء الحمل أمن جداَ حيث تعمل مضادات الأكسدة والفيتامينات التي بها علي نمو طفلك. 

المصدر ديلى ميرور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة فاكهة القشطة فوائد فاكهة القشطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

مدرب الاهلي

من هو جيس ثورب المدرب الدنماركي الأقرب لتدريب الأهلي؟

ترشيحاتنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة ماليزيا باليوم الوطني

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: مصر حريصة على دعم وتشجيع مؤسسات الكوميسا

بالصور

ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق

بطل فيلم ضى
بطل فيلم ضى
بطل فيلم ضى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

افتكاسات المدارس.. طريقة عمل ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

بي إم ومرسيدس.. مزاد سيارات جهات حكومية جديد 20 أكتوبر ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد