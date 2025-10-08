ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

فاكهة القشطة هي فاكهة استوائية و تتميز فاكهة القشطة بخصائصها الطبية القوية مثل قدرتها علي إلتئام الجروح وتخفيف الشعور بالألم ، ولها دور فعال في خفض مستوي السكر في الدم ، كما ان لها تأثير مضاد للبكتريا ، وتقضي علي حب الشباب وتحمي الجسم من السرطان وأمراض القلب المختلفة.

كما تستخدم فاكهة القشطة ايضا في العلاج التقليدي الهندي ( Ayurveda بفضل ايمانهم بخصائصها الطبية القوية ، فتحتوي الجذور والأوراق والبذور لفاكهة القشطة علي الكثير من الفوائد الصحية.

فوائد فاكهة القشطة

تقلل من الإصابة بمرض السكري

تعمل فاكهة القشطة علي خفض مستوي السكر في الدم فتقلل من إصابتك بمرض السكري.

وإذا كنت مريض بالسكر بالفعل فتعمل فاكهة القشطة علي تنظيم مستوي السكر في الدم فتمنع حالتك من ان تزاداد سوءاً.

تعمل علي إلتئام الجروح

نستخدم بذور القشطة لعلاج الجروح ، حيث انها تعمل علي إعادة نمو خلية الجلد فتساعد علي التئام الجروح.

لعمل مرهم جروح خاص بك ،اخلط بذور القشطة مع العسل وزيت النيم والسمن .

مضاد طبيعي للبكتريا

لفاكهة القشطة خصائص مضادة للبكتريا ،فطبقاً لدراسة جامعة بني سويف للعلوم المطبقة فأن عصارة فاكهة القشطة يمكنها قتل بعض السلالات المختلفة من البكتريا مثل الايكولاي والسلامونيلا و المكورات العنقودية.

تأثير القشطة المضاد للبكتريا يجعل منها مضاد حيوي طبيعي.

تمنع الإصابة بالسرطان

تساعد فاكهة القشطة علي منع الإصابة بالسرطان بفضل احتوائها علي مركبات كيميائية نباتية(phytochemicals ومضادات الأكسدة التي تعمل علي محاربة الشوارد الحرة وتحمي الخلايا من الأكسدة.

اكتشفت دراسة قامت في مركز التغذية والسرطان ان عصارة أوراق فاكهة القشطة سامة للخلايا السرطانية في الثدي عن طريق تدمير مسار المصورات الحيوية للخلايا المسؤلة عن توليد الطاقة في الخلايا (mitochondria)

تخفيف الألم

يعتقد أن لأوراق فاكهة القشطة لديها خصائص مسكنة للألم وتخفيفه بشكل فعال، ويرجع ذلك بفضل احتوائها علي حمض Kaur-16-en-19-oic وهذا مركب خصائص مضادة للإلتهاب،ويكون تأثيرها مثل تأثير الأدوية المسكنة.

تستخدم خلاصة فاكهة القشطة لعلاج الجروح الصغيرة،وتخفيف الألم وإلتئام الجروح،كما ان تأثيرها المضاد للبكتريا يقلل من الإصابة بالعدوي.

تعالج حب الشباب

يظهر حب الشباب في الغالب نتيجة لتكاثر البكتريا في فتحتات مسام الجلد.

ولفاكهة القشطة خصائص مضادة للميكروبات التي تساعد بشرتك علي علاج حب الشباب ، كما ان لها دور في علاج الجروح التي تتسبب فيها هذة الحبوب.

تقلل من أمراض القلب

تحتوي فاكهة القشطة علي مركبات نباتية عضوية (phytochemicals) مثل الفلافونيد ((flavonoid وتانين ((tannins وهي عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية توجد هذة المركبات الصحية في الشاي أيضاُ.

يعمل حمض التانيك أو التانين علي تقليل مستوي الدهون وخفض ضغط الدم ، كما تقوم ال flavonoid) ) علي خفض فرص الإصابة بأمراض القلب.

اذا كنت تريد ان تحمي قلبك من الأمراض قم بتناول الكثير من فاكهة القشطة.

تناول فاكهة القشطة أثناء الحمل أمن جداَ حيث تعمل مضادات الأكسدة والفيتامينات التي بها علي نمو طفلك.

المصدر ديلى ميرور