ختام فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2025–2026

اختتمت اليوم المبادرة الرئاسية "تمكين" فعالياتها على مستوى الجامعات المصرية، بعد أسابيع من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت دعم الطلاب ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة الجامعية.

توفير بيئة تعليمية دامجة تتيح فرصًا متكافئة لجميع الطلاب

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة تمثل التزام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح فرصًا متكافئة لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على تعزيز قدرات الجامعات ومراكز الدعم المتخصصة لضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة على جميع الخدمات الأكاديمية والتربوية اللازمة، وتيسير مشاركتهم في الأنشطة الطلابية والاجتماعية.

وأوضحت الدكتورة شيرين يحيى إبراهيم مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة انطلقت في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2025 في الجامعات السبعة بالأقاليم، وتواصلت خلال شهر نوفمبر لضمان استدامة التفاعل المجتمعي داخل الجامعات، واختتمت اليوم الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥، تزامنًا مع احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشملت فعاليات المبادرة تنظيم ورش عمل، وبرامج تدريبية، وحملات توعوية، لتعريف الطلاب بخدمات مراكز دعم ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة الشمول والمساواة داخل الجامعات، بالإضافة إلى دعمهم أكاديميًا واجتماعيًا، وتمكينهم من استغلال كافة الموارد والخدمات التي تضمن لهم اندماجًا كاملًا في البيئة الجامعية.

وأكدت الوزارة أن المبادرة أسهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية دعم ذوي الإعاقة، وتقديم سبل الإتاحة الأكاديمية والتكنولوجية والبنية التحتية المناسبة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق أهداف الدمج الأكاديمي والتمكين الفعلي للطلاب من ذوي الهمم في مختلف الجامعات المصرية.