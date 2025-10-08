خالد أبو بكر: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة حملت رسائل داخلية وإقليمية مهمة |فيديو

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية أكاديمية الشرطة جاءت حافلة بالرسائل المهمة على المستويين الداخلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث أمام الحضور مرتين، الأولى أمام الجماهير وأهالي الخريجين، والثانية أمام المدعوين الرسميين، وتناولت مجمل التطورات الإقليمية ومفاوضات شرم الشيخ.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن الرئيس السيسي أكد في كلمته على وجود جهود مشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح المفاوضات الجارية، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي يلعب دورًا رئيسيًا في الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل وسريع يحظى باحترام جميع الأطراف.

وأضاف أن الرئيس السيسي أشار بوضوح إلى أن الرئيس الأمريكي يبدي إصرارًا كبيرًا على إنهاء الأزمة بشكل ناجز، معتبرًا أن هذا الإصرار أصبح واضحًا لكل الأطراف المشاركة في المفاوضات، وأن نجاح تلك الجهود سيكون مرتبطًا بشخصية الرئيس الأمريكي نفسه الذي يرعى الاتفاق ويطرح المبادرات.

وأكد الإعلامي خالد أبو بكر أن رسالة الرئيس السيسي جاءت إيجابية وواضحة للعالم، مفادها أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الجهود الدولية تتضافر من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤسس لمرحلة جديدة من السلام في الشرق الأوسط.

