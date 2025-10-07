بلدنا كبيرة أوي.. خالد أبو بكر: قيادات حماس في مصر ومحدش يقدر يقرب

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على المشاورات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أرض مصر في شرم الشيخ .

وقال خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" خليل الحية موجود في مصر في مفاوضات شرم الشيخ ".

وأضاف خالد أبو كبر: " البلد دي كبيرة أو يا جماعة ومصر تهتم بمصلحة القضية الفلسطينية ".



وتابع خالد أبو بكر :" محدش يقدر يقرب من أرض وسماء مصر وقادة حماس متواجدين في مصر في أمان كامل ويتحركون بحرية كاملة ".

ولفت خالد أبو بكر :" إحنا بنتسامح عشان خاطر القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني ".