يكرر أخطاء لا تُغتفر.. طارق السيد: لو الزمالك عنده فلوس كان مشى فيريرا من بدري
رئيس أركان الجيش اللبناني السابق: مفاوضات شرم الشيخ تحظى بزخم دولي وقد تُمهّد لتسوية بشأن غزة|فيديو
محاولة اغتيـــال لرئيس الإكوادور .. شاهد
من وصايا النبي.. دعاء و7 سور تحفظك من كل شر
قبل مواجهة جيبوتي.. ترتيب منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال
القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور
«ترامب» يُعلن الحرب على الديمقراطيين ويُهدّدهم بقانون «التمرد»
ناقد رياضي: التأهل للمربع الذهبي بأمم أفريقيا ضرورة لاستمرار حسام حسن في قيادة المنتخب
نائب رئيس الزمالك: ألغينا سفريات بسبب الفلوس.. والأزمة المالية وصلت إلى الجمود
ترامب يستقبل عائلة جندي إسرائيلي أمريكي قُتـ.ـل في 7 أكتوبر
دعوى ضد رئيسة وزراء إيطاليا بتهمة التواطؤ في «الإبادة الجماعية» بغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قبل مواجهة جيبوتي.. ترتيب منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

يخوض منتخب مصر مواجهة جديدة ومهمة مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره منتخب جيبوتي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
المباراة تمثل فرصة ذهبية للفراعنة لحسم التأهل رسميًا إلى المونديال، في ظل تصدرهم المجموعة الأولى بفارق مريح عن أقرب المنافسين.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

يدخل المنتخب الوطني اللقاء وهو متصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة جمعها من 8 مباريات، بعد سلسلة نتائج مميزة حافظ فيها على سجله خاليًا من الهزائم تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.
ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ15 نقطة، بينما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 12 نقطة، يليه غينيا بيساو بـ10 نقاط، ثم إثيوبيا بـ6 نقاط، وأخيرًا جيبوتي في المركز السادس بنقطة واحدة فقط.

وضمّ الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسن مدير المنتخب وحسام حسن المدير الفني قائمة موسعة استعدادًا لمباراتي جيبوتي وغينيا، شملت:
محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل “كوكا”، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد “زيزو”، محمود حسن “تريزيجيه”، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد، وأسامة 

وانطلق معسكر المنتخب الأحد الماضي استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وغينيا المقرر إقامتهما يومي 8 و12 أكتوبر ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات.
واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة مواجهة مصر وجيبوتي خارج القاهرة وتحديدًا في المغرب، في إطار ترتيبات خاصة بالتصفيات.

منتخب مصر ترتيب مجموعة منتخب مصر جيبوتي التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم

