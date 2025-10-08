قبل مواجهة جيبوتي.. ترتيب منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال

يخوض منتخب مصر مواجهة جديدة ومهمة مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره منتخب جيبوتي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المباراة تمثل فرصة ذهبية للفراعنة لحسم التأهل رسميًا إلى المونديال، في ظل تصدرهم المجموعة الأولى بفارق مريح عن أقرب المنافسين.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

يدخل المنتخب الوطني اللقاء وهو متصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة جمعها من 8 مباريات، بعد سلسلة نتائج مميزة حافظ فيها على سجله خاليًا من الهزائم تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ15 نقطة، بينما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 12 نقطة، يليه غينيا بيساو بـ10 نقاط، ثم إثيوبيا بـ6 نقاط، وأخيرًا جيبوتي في المركز السادس بنقطة واحدة فقط.

وضمّ الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسن مدير المنتخب وحسام حسن المدير الفني قائمة موسعة استعدادًا لمباراتي جيبوتي وغينيا، شملت:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل “كوكا”، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد “زيزو”، محمود حسن “تريزيجيه”، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد، وأسامة

وانطلق معسكر المنتخب الأحد الماضي استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وغينيا المقرر إقامتهما يومي 8 و12 أكتوبر ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة مواجهة مصر وجيبوتي خارج القاهرة وتحديدًا في المغرب، في إطار ترتيبات خاصة بالتصفيات.