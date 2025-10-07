عشبة غير متوقعة تعالج القلق والتوتر وتقوي القلب

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن فائدة الزعتر تقتصر على علاج التهابات الحلق والحنجرة ولكنه يمتلك مزايا مذهلة.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم تأثير الزعتر في علاج القلق والتوتر والضغط المرتفع.

علاج ضغط الدم

تعد التربينويدات الموجودة في الزعتر، مثل الثيمول وألفا تيربينول، مركبات عضوية ذات تأثير مضاد لارتفاع ضغط الدم، تعمل على التحكم في ارتفاع ضغط الدم ومنعه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المركبات العضوية الموجودة في الزعتر لها أيضًا تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، مما يساعد في الحفاظ على صحة الشرايين وتسهيل الدورة الدموية، كما أنها تنظم ضغط الدم.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

تتميز التربينويدات الموجودة في الزعتر بتأثير مضاد للأكسدة قوي، مما يقلل من الضرر الذي قد تسببه الجذور الحرة للخلايا السليمة وهذا يحافظ على صحة الأوعية الدموية ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل التربينويدات أيضًا على منع أكسدة الخلايا الدهنية، مما يساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول "الضار" (LDL) وزيادة الكوليسترول "الجيد" (HDL) في الدم.

محاربة القلق والتوتر

تشير بعض الدراسات إلى أن الزيوت العطرية الموجودة في الزعتر، مثل الليمونين والكارفاكرول واللينالول، تساعد في مكافحة القلق والتوتر من خلال زيادة نشاط النواقل العصبية، مثل حمض غاما أمينوبوتيريك (GABA)، في الدماغ و هذا يُعزز الاسترخاء والرفاهية والسكينة.