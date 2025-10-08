قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

إجراءات نقل جثمان مواطن
إجراءات نقل جثمان مواطن

أنهت قنصلية جمهورية مصر العربية في الرياض، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، إجراءات نقل جثمان المواطن المصري سامح تفادي محمد حجاج إلى أرض الوطن، بعد وفاته إثر حادث سير مروع وقع يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2025.

وأوضحت القنصلية في بيانها، أن الحادث وقع نتيجة انحراف مركبة أمنية وسقوطها من أعلى جسر أثناء أداء مهامها، ما أدى إلى وفاة المواطن المصري في موقع الحادث.

وقدمت القنصلية العامة لمصر في الرياض خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار دعمها الكامل للأسرة في الحفاظ على حقوقها القانونية وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجيهات السيد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتقديم الرعاية الكاملة والدعم اللازم لجميع المصريين في الخارج، وتذليل أي عقبات تواجه أسرهم في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

قنصلية جمهورية مصر العربية في الرياض السعودية نقل جثمان مواطن القنصلية العامة لمصر

