اعتقال 5 أشخاص في محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الإكوادور

أُلقي القبض على خمسة أشخاص على خلفية محاولة اغتيال مزعومة للرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، وفقًا لوزيرة البيئة الإكوادورية إينيس مانزانو.

وقالت الوزيرة يوم الثلاثاء إن سيارة نوبوا حاصرتها مجموعة من حوالي 500 شخص يرشقونها بالحجارة أثناء توجهه ضمن موكب إلى مقاطعة كانيار، حيث كان من المقرر أن يعلن عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية.

وُجدت لاحقًا آثار رصاص على السيارة، وفقًا للوزيرة، لكن نوبوا لم يُصب بأذى في الهجوم، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

أظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة الإكوادورية مئات الأشخاص على جانبي الطريق، وكثير منهم يلوحون بأذرعهم ويصرخون، وهم يندفعون للأمام مع اقتراب الموكب.

ورشق أفراد الحشد السيارات بالحجارة، مما أدى إلى إصابة بعض نوافذها وتكسرها وفي الخلفية، يُسمع صوت مذعور يحذر الركاب من الاقتراب.

وقالت السلطات إن المعتقلين سيواجهون تهم الإرهاب والشروع في القتل.

وأوضح مانزانو يوم الثلاثاء، بعد تقديمه بلاغًا رسميًا عن محاولة اغتيال نوبوا، وفقًا لرويترز: "إطلاق النار على سيارة الرئيس، وإلقاء الحجارة، وإتلاف ممتلكات الدولة، كل ذلك عمل إجرامي. لن نسمح بذلك".

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها موكب نوبوا لهجوم ففي سبتمبر ، هاجم نحو 350 شخصًا موكبًا يقل الرئيس والدبلوماسيين خلال احتجاج في مقاطعة إمبابورا، وفقًا لمسؤولين.

وأفادت السلطات أن المهاجمين نصبوا كمينًا للموكب بالألعاب النارية وقنابل المولوتوف والحجارة.

تأتي هذه الهجمات في خضم اضطرابات في الإكوادور أشعلتها تصريحات الحكومة بأنها ستنهي دعم الديزل لخفض الإنفاق العام، والحد من تهريب الوقود، وتوفير أموال للبرامج الاجتماعية.

في الأسابيع الأخيرة، أغلق متظاهرون، معظمهم من السكان الأصليين في الإكوادور، الطرق واشتبكوا مع قوات الأمن، حيث أسفرت إحدى الحوادث قبل أسبوع عن مقتل مدني وإصابة عدد آخر.