مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

أعرب جينارو جاتوسو، مدرب المنتخب الإيطالي، عن ألمه العميق إزاء الحرب المستمرة في غزة منذ عامين، وذلك قبل مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، إحداهما أمام إسرائيل في أوديني الثلاثاء المقبل.

وقال جاتوسو للصحفيين، أمس الثلاثاء: "لا خيار أمامنا سوى خوض المباراة وإلا سنخسر 3-0، ما يحدث للأبرياء والأطفال في غزة يؤلمني جدا".

وأشار إلى أن إيطاليا شهدت مؤخرًا أكبر الاحتجاجات الأوروبية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي بدأت عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.



وأضاف جاتوسو: "الأجواء ستكون صعبة مع 10,000 متظاهر خارج الملعب و5,000 إلى 6,000 داخله.. كنت أتمنى جمهورًا متحمسًا كما في بيرجامو الشهر الماضي".