الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير خطير.. علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميا قد تدمر الكبد وتسبب مرضا قاتلا

مخاطر المشروبات الغازية على الكبد
مخاطر المشروبات الغازية على الكبد
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة اجرتها جامعة سوتشو الصينية، أن تناول علبة واحدة فقط من المشروبات الغازية يوميًا، حتى وإن كانت خالية من السكر، قد يرفع خطر الإصابة بمرض كبدي خطير، ويُعرف باسم مرض الكبد الدهني.

مخاطر المشروبات الغازية على الكبد

وكشفت الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه يرتبط مرض الكبد الدهني بخلل التمثيل الغذائي (MASLD) بنسبة تصل إلى 60%، وفقا لما نشر في موقع EurekAlert.

وحلل الباحثون أنماط التغذية لدى أكثر من 123 ألف شخص بالغ في بريطانيا، لم يُصب أيٌّ منهم مسبقًا بأمراض الكبد.

وطُلب من المشاركين تعبئة استبيانات حول استهلاكهم اليومي للمشروبات الغازية، سواء كانت محلاة بالسكر أو خالية منه.

وأظهرت النتائج، أن خطر الإصابة بالمرض ارتفع بنسبة 50% لدى من يتناولون مشروبات محلاة بالسكر، وبنسبة 60% لدى من يشربون مشروبات منخفضة أو عديمة السكر.

وخلال فترة الدراسة التي امتدت إلى 10 سنوات، أُصيب 1178 مشاركًا بالمرض، وتوفي 108 منهم بسبب أمراض كبدية.

مخاطر المشروبات الغازية على الكبد


كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكبد؟

وقال الباحث لي هيليو من مستشفى جامعة سوتشو، إن المحتوى العالي من السكر في المشروبات الغازية يسبب:

ـ ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر والإنسولين في الدم.

ـ زيادة الوزن وارتفاع حمض اليوريك.

ـ تراكم الدهون في الكبد مما يؤدي إلى خلل في وظائفه.

مخاطر المشروبات الغازية على الكبد

أما المشروبات الخالية من السكر، فقد تضر الكبد أيضًا من خلال:

ـ تغيير توازن بكتيريا الأمعاء (الميكروبيوم).

ـ التأثير على الإحساس بالشبع وزيادة الرغبة في تناول الحلويات.

ـ تحفيز إفراز الإنسولين بطريقة غير طبيعية.

مخاطر المشروبات الغازية على الكبد

الاستبدال بالماء هو الحل

وأوصت الدراسة التي عرضت نتائجها في مؤتمر الاتحاد الأوروبي لأمراض الجهاز الهضمي في برلين، بضرورة استبدال المشروبات الغازية بالماء، سواء كانت محلاة أو خالية من السكر، لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد.

وأوضح الباحثون أن الماء:

ـ يساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

ـ يمنع تراكم الدهون في الكبد.

ـ يحافظ على ترطيب الجسم ويُخفف العبء على الكبد.

