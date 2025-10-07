قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طرق ناجحة لتخزين الرمان لعام كامل.. بنفس النكهة واللون والفوائد

طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي
طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي
آية التيجي

يُعد الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، إلا أن موسمه القصير يجعل الكثيرين يبحثون عن طرق فعّالة لتخزينه والحفاظ على نكهته وفوائده لأطول فترة ممكنة.

طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الطرق الناجحة لتخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي وفقًا لما نشر في موقع موثوقة مثل MasterClass، وتشمل ما يلي :

ـ تخزين الرمان الكامل في مكان بارد وجاف:
يُنصح بحفظ الرمان غير المفتوح في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة وجاف جيد التهوية، حيث يمكن أن يبقى صالحًا لمدة أسبوعين، بينما يمكن حفظه في الثلاجة لمدة تصل إلى شهرين أو أكثر.

طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي

ـ تخزين البذور (الحبيبات) في الثلاجة:
بعد استخراج البذور، يُفضل وضعها داخل علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة، لتظل طازجة لمدة تصل إلى 5 أيام دون أن تفقد طعمها أو قيمتها الغذائية.

طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي

ـ تجميد البذور للاستخدام الطويل:
يمكن فرد البذور على ورق زبدة وتجميدها بشكل منفصل قبل حفظها في أكياس أو علب محكمة الغلق، ما يسمح بتخزينها لعدة أشهر أو حتى سنة كاملة.

طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي

ـ تخزين العصير الطبيعي للرمان:
من الممكن تجميد عصير الرمان في عبوات مخصصة، مع ترك مساحة صغيرة للتوسع أثناء التجميد، مما يساعد في الحفاظ على لونه ونكهته لفترات طويلة.

طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي

ـ التعليب أو حفظ الرمان بالسكر:
يمكن تخزين البذور أو العصير في برطمانات زجاجية مع القليل من السكر بعد التعقيم الجيد، لضمان بقائها صالحة لمدة قد تصل إلى عام في مكان بارد ومظلم.

طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي

نصيحة الخبراء لحفظ الرمان

وللحصول على أفضل نكهة وقيمة غذائية، يُفضل استخدام الرمان المجمد في العصائر أو الحلويات، مع تجنّب إذابته بالكامل قبل الاستخدام للحفاظ على قوامه الطازج.

