طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

تُعد البطاطس الصوابع المقرمشة من أكثر الأكلات المحبوبة لدى الكبار والصغار، خاصة عندما تُحضَّر بطريقة صحية في الفرن دون قلي.

وقدّمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة وبسيطة لعمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن بطعم لذيذ وقرمشة مضمونة، يمكن تقديمها بجانب الوجبات أو كوجبة خفيفة على الإفطار أو العشاء.

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

مكونات بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن:

بطاطس متوسطة الحجم (حسب الكمية المطلوبة)

ملعقة كبيرة من النشا

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة ثوم بودرة

رشة بصل بودرة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

ملعقة صغيرة زيت أو رذاذ زيت

طريقة عمل بطاطس صوابع في الفرن:

ـ تقطيع البطاطس: تُغسل البطاطس وتُقشّر وتُقطّع إلى أصابع متوسطة الحجم.

ـ النقع والتجفيف: تُنقع في ماء بارد لمدة 15 دقيقة لإزالة النشا الزائد، ثم تُجفف جيدًا بمنشفة مطبخ.

ـ تحضير التتبيلة: في وعاء، يُخلط النشا مع البابريكا والثوم والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود، ثم يُضاف القليل من الزيت.

ـ تغليف البطاطس: تُقلب أصابع البطاطس في الخليط حتى تُغطى تمامًا.

ـ الخبز في الفرن: تُرصّ البطاطس في صينية مبطّنة بورق الزبدة، وتُخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 25 دقيقة تقريبًا حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

ـ التقديم: تُقدّم بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن ساخنة مع الكاتشب أو المايونيز أو صوص الجبن.

نصائح الشيف نجلاء الشرشابي لقرمشة مثالية

ـ جفّفي البطاطس جيدًا قبل إدخالها الفرن.

ـ لا تضيفي كمية كبيرة من الزيت، فقط رشة خفيفة.

ـ لا تكدسي البطاطس في الصينية حتى تسمح للهواء الساخن بالتحريك والتقرمش.

ـ يمكن قلب الأصابع بعد مرور نصف الوقت لتحمير الوجهين بالتساوي.

فوائد البطاطس المخبوزة في الفرن

تُعد البطاطس المقرمشة في الفرن خيارًا صحيًا مقارنة بالمقلية، فهي تحتوي على دهون أقل وسعرات حرارية أقل، مع احتفاظها بالطعم اللذيذ والملمس الهش الذي يفضله الجميع.