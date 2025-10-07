قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
بالصور

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
آية التيجي

مع تقدم التكنولوجيا وتغلغل الذكاء الاصطناعي في شؤون الحياة اليومية، تشهد العلاقات العاطفية تحوّلًا جذريًا في عام ٢٠٢٥.

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

وأكد الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، لم تعد الرومانسية تُقاس بالمواعدة التقليدية فقط، بل بالذكاء العاطفي الاصطناعي، والتفاعل مع الكيانات الرقمية، وتحليل المشاعر العميقة.

وأوضح أمين في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن التواصل العاطفي باتت مفاهيم تُعاد صياغتها في ضوء الإمكانيات الرقمية، وهناك عوامل ساعدت على تغير طبيعية العلاقات الرومانسية، وهي :

ـ الذكاء الاصطناعي كشريك عاطفي محتمل:
وتقول منصات مثل “Amata” و“AI Cupid” إنه لم يعد يكفي التوفيق بناءً على الموقع الجغرافي أو الاهتمامات فحسب، بل بات الذكاء الاصطناعي يفهم الشخصية، ويحلل المزاج، ويقترح توقيت ونوع الحوار، وحتى المكان المثالي للقاء الأول.

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

ـ ظهور “العلاقة مع الذكاء الاصطناعي” أو “AI-lationship”:
كثيرون يجدون في روبوتات الدردشة مثل “Replika” و“Kupid AI” دفئاً عاطفياً لا يجدونه في العلاقات البشرية التقليدية. الحوار اليومي، ومشاركة الأسرار، والاستجابة العاطفية الفورية كلها تُعزز من الإحساس بأن هذا الشريك الافتراضي “يفهمك دون حكم، ويقبلك دون شروط.”

ـ الفوائد والمخاطر:

فوائد: يقلل الذكاء الاصطناعي من العزلة، يساعد في التعبير عن المشاعر، يدعم الصحة النفسية، ويمكن أن يكون وسيلة لتعلّم مهارات التواصل العاطفي.

مخاطر: الاعتماد الزائد قد يؤدي إلى ضعف القدرة على التفاعل مع البشر الحقيقيين، عدم التحلّي بالتنازلات، وربما تشويه مفهوم الحب الواقعي الذي يتطلب صبرًا وتسامحًا.

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

وأفاد أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، انه في عام ٢٠٢٥، لا أنكر أن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم معالم الحب والرومانسية. الحب لم يمت، لكنه تغير: صار يجمع بين العاطفة والبيانات، بين القلب والخوارزمية. 

وتابع امين، أنه من المهم أن نحافظ على إنسانيتنا بأن لا يصبح الحب مجرد تجربة رقمية بحتة، بل تجربة يشعر فيها الإنسان بأنه يُحب ويُحَب بجميع أبعاده.”

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
سرطان الثدي
