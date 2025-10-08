ضياء رشوان: ترامب لن يسمح لأي شخص بأن يُفشل خطته للسلام في غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ وجود شخصيات كبرى في شرم الشيخ مثل رئيس وزراء قطر، رئيس جهاز المخابرات التركي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لحضور المفاوضات بين حماس وإسرائيل له معنيان، الأول أن المفاوضات تمر بمنعطف سيء، لذلك، فقد جاءوا إلى مصر للتغلب على العقبات.

وأضاف رشوان، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذا هو الاحتمال الأضعف، ولكن الاحتمال الأقوى هو أنكل هذه الشخصيات المهمة لن يلتقوا إلا إذا كان هناك تقدم ملحوظ، وأن حماس قدمت مرونة إيجابية كثيرة.

وتابع: "للنجاح أكثر من أب، بينما الفشل، لذلك، فإن كل هذه الشخصيات لن تحضر في المشهد إذا كانت المفاوضات ستفشل.. نعم هناك عقبات، وصعوبات باقية، لكن هذه الأطراف جاءت لتنهي الصعوبات التكتيكية الموجودة في المرحلة الأولى"، مشددًا، على أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لأي شخص بأن يفشل خطته للسلام في غزة.

وأكد، أنّ الجانب الفلسطيني قدم كل ما يدفع المفاوضات للأمام، ولم يتوقف عند الامور التكتيكية، وبالتالي، فإن التخوف عند إسرائيل الآن، لأن ترامب يملك كل شيء على إسرائيل.