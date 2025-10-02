قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
توك شو

ضياء رشوان: أي تهديد للأمن المصري سيفتح الأبواب على جحيم إقليمي

ضياء رشوان
ضياء رشوان
البهى عمرو

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن خطة الرئيس الأمريكى ترامب بشأن وقف الحرب على غزة، شهدت مراجعات مختلفة،  موضحًا أن المرحلتين الرئيسيتين، كانت قبل مؤتمر الدوحة بالقمة العربية الإسلامية وما بعد مؤتمر الدوحة وهو قصف إسرائيل لقطر.

وأضاف ضياء رشوان خلال تصريحات تلفزيونية، أن النسخة الأولى من الخطة كانت تحمل آثار وبصمات نتنياهو كاملة وواضحة، وتحمل عدم فهم ترامب لتفاصيل الحكاية فى الشرق الأوسط، مؤكدا أن ترامب يتخدذ مواقف على أشياء لا يعرفها.

وأشار إلى أن قصف الدوحة، وبعدها القمة العربية الإسلامية، وقمة مجلس التعاون الخليجي، أهم ما حدث كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى حملت إنذارات واضحة والتى لم يرد عليها رسميا من إسرائيل حتى هذه اللحظة.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي أدرك أن الموقف مختلف وأن ما يصله عن طريق نتنياهو ليست هى الحقيقة، وبذلك قرر الجلوس مع الدول العربية الإسلامية.

وتابع:" ترامب جلس مع الدول العربية الإسلامية، وجلس مع 8 دول منهم 5 دول عربية، و3 دول إسلامية، وأن كلمة ترامب كانت مختلفة، ولم يتوقع أحد ما قاله ترامب وقال لن أسمح بضم الضفة الغربية.

وأوضح أن حركة حماس تدرس بجدية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، متوقعا أن توافق الحركة عليها “مع بعض التحفظات” 

وحذر رشوان من أن رفض حماس للخطة ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الإقليمي.

أي تهديد للأمن المصري سيفتح الأبواب على جحيم إقليمي

 

وأوضح أن أي تهديد للأمن القومي المصري “سيفتح الأبواب على جحيم إقليمي” كما وصف بيانات التيارات الإخوانية بشأن خطة ترامب بأنها "حمقاء"، مشددا على أن "التعامل مع المرحلة المقبلة يتطلب واقعية سياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتنص خطة ترامب التي كشف عنها  ووافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي الحرب على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتألف الخطة من 20 بندا منها أيضا نزع سلاح حركة حماس وخروج مقاتليها من القطاع الى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

