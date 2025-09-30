قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة صلاح «بديلاً».. ليفربول يسقط أمام جالاتا سراي في دوري الأبطال
قطر: فوز مصر في انتخابات الإيكاو إنجاز للعالم العربي بأسره | صور
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 تبدأ اليوم
أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2025 من الموبايل
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة
استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق في قصف إسرائيلي على دير البلح
راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضياء رشوان: خطة ترامب حول الصراع في الشرق الأوسط تغيّرت بعد قمة الدوحة وضغوط عربية

ضياء رشوان
ضياء رشوان
هاني حسين

 قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الخطة الأمريكية المقترحة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، والمنسوبة إلى الرئيس دونالد ترامب، تتكون من 20 نقطة، وتلقى اهتمامًا ملحوظًا من جانب الكُتّاب والمحللين الغربيين، أكثر من الجهات الرسمية، مشيرًا إلى أنها تثير الكثير من التساؤلات عربيًا نظرًا لافتقارها إلى التفاصيل الدقيقة، سواء في المواعيد أو الآليات التنفيذية.

 وأوضح رشوان، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الخطة مرت بمراحل تطور واضحة، مرجحًا أن تكون قد شهدت نسختين رئيسيتين: الأولى قبل قمة الدوحة، والثانية بعدها، معتبرًا أن النسخة الأولى كانت تعكس بشكل كبير بصمات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافتقرت إلى الفهم العميق لطبيعة القضية الفلسطينية والصراع في الشرق الأوسط.

 وأضاف أن قصف إسرائيل لقطر في 9 سبتمبر، وما تبعه من انعقاد القمة العربية الإسلامية، شكّل نقطة تحول جوهرية في رؤية الإدارة الأمريكية، خاصة بعد التهديدات الواضحة التي تضمنها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة، والذي لم تتلقَ إسرائيل أي رد رسمي عليه حتى الآن، رغم مرور أسابيع.

 وأشار رشوان إلى أن هذا الموقف العربي الموحد، بالتوازي مع تصاعد التلويح بإلغاء اتفاقات "أبراهام" التي كانت تُعد أحد أبرز إنجازات إدارة ترامب، دفع بالرئيس الأمريكي إلى إعادة تقييم موقفه. 

وتابع: "ترامب أدرك أن ما يصله عبر نتنياهو لا يعكس الحقيقة الكاملة، ولذلك بدأ في فتح قناة مباشرة مع دول عربية وإسلامية، رغم أن الولايات المتحدة لا تتعامل تقليديًا مع هذا الكيان ككتلة إقليمية موحدة".

 وأضاف أن ترامب عقد اجتماعًا مع ثماني دول، خمس منها عربية، وثلاث إسلامية، وهو ما شكّل – بحسب رشوان – بداية التحول في ملامح الخطة الأمريكية الجديدة، والتي انعكس جزء منها في تصريحات ترامب غير المتوقعة بعد الاجتماع، حين قال: "لن أسمح بضم الضفة الغربية"، وهو ما خالف كل التوقعات السابقة حول موقفه.

 واعتبر رشوان أن هذه التطورات تكشف عن تأثير مباشر للموقف العربي على السياسات الأمريكية في المنطقة، مشيرًا إلى أن مفاهيم جديدة بدأت تدخل في حسابات الإدارة الأمريكية، وهو ما ظهر تدريجيًا في بنود الخطة التي يجري الحديث عنها حاليًا.

ضياء رشوان اخبار التوك شو رشوان ترامب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

ترشيحاتنا

الفنانة ساندي

ساندي تكشف لأول مرة عن موعد طرح أغنية جنو .. خاص

الفنان حمادة بركات

الحزن يسيطر على حمادة بركات في عزاء والدته

عرض فيلم "فيها ايه يعني"

نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "فيها ايه يعني".. صور

بالصور

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اقترب أكثر

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. استمع لا تتسرّع

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد