هل يجب قبول حماس خطة ترامب؟ حسام زكي: الموقف صعب

أجاب السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:هل ترى أن حماس يجب أن تقبل خطة ترامب أم ترفضها؟.

وقال حسام زكي في مداخلة هاتفية في برنامج “ الصورة ” المذاع على قناة “ النهار ”، :" الموقف صعب للغاية، وهم يدركون أن قبول تلك الخطة بالتأكيد سوف يترتب عليه انتهاء تلك الحركة، ورفضها أيضًا يضعهم في مواجهة مع الشعب الفلسطيني، الذي صمد على مدار عامين لمواجهة تبعات 7 أكتوبر. فكيف يمكنهم الصمود أكثر من ذلك؟".



وتابع:"الوضع صعب للمفاوض الفلسطيني، وأعتقد أنه سوف يُسائل من قِبل الكثير من أبناء بلده، والمحبين لوطنه، وللقضية الفلسطينية، ومن دول الجوار."



وأضاف،":"لا بد أن تكون هناك مسؤولية وطنية ترتقي فوق كل الاعتبارات الضيقة، وتُعلن أننا نريد أن نمضي في طريق يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، ونُحقق تلك المصلحة، وليس أي مسائل أخرى."