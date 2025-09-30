خبير استراتيجي: خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة فخ

أكد العقيد حاتم صابر، الخبير الإستراتيجي، أن خطة ترامب نحو وقف الحرب في قطاع غزة تعتبر فخ، مشيرا إلى أنه من أجل تنفيذ قرار وقف الحرب لا بد من عدم الحديث عن عدم ضم الضفة الغربية، أو السعي نحو تهجير الفلسطينيين.

وقال حاتم صابر، خلال لقاء له لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن ترامب يتعامل مع العالم على انه صفقة، مؤكدا أن ترامب يعلم دور مصر في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والموقف الواضح من رفض التهجير.

وتابع الخبير الإستراتيجي، أن فشل خطة التهجير الإسرائيلية تعتبر انتصار سياسي لمصر، ولا يمكن لأي أحد إغفال الدور المصري في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.