أستاذ دراسات عبرية: المعارضة الإٍسرائيلية تضغط على الحكومة لإنهاء الحرب في غزة

أكد أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإٍسكندرية ، أن إسرائيل تمع متطرف يميل إلى حكومة اليمين المتطرف، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها رغبة في تحقيق الأمن الخاص بها، بعيدا عن أي مصلحة أخرى.

وقال أحمد فؤاد أنور، خلال تصريحات لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن هناك ضغط من المعارضة الإٍسرائيلية ضد الحكومة الإسرائيلية من أجل إنهاء الحرب في غزة، ويرون أن نتنياهو عليه الموافقة على وقف الحرب وإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإٍسكندرية، أن الدول الأوروبية الأن ترفض فتح المجال الجوي لها أمام المسئولين الإسرائيليين، مما يجعل إسرائيل تعيش في عزلة دولية، بسبب جرائمها التي تقوم بها في قطاع غزة.