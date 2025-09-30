قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا
بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أستاذ دراسات عبرية: المعارضة الإٍسرائيلية تضغط على الحكومة لإنهاء الحرب في غزة

محمود محسن

أكد أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإٍسكندرية ، أن  إسرائيل تمع متطرف يميل إلى حكومة اليمين المتطرف، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها رغبة في تحقيق الأمن الخاص بها، بعيدا عن أي مصلحة أخرى.

وقال أحمد فؤاد أنور، خلال تصريحات لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن هناك ضغط من المعارضة الإٍسرائيلية ضد الحكومة الإسرائيلية من أجل إنهاء الحرب في غزة، ويرون أن نتنياهو عليه الموافقة على وقف الحرب وإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع  أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإٍسكندرية، أن الدول الأوروبية الأن ترفض فتح المجال الجوي لها أمام المسئولين الإسرائيليين، مما يجعل إسرائيل تعيش في عزلة دولية، بسبب جرائمها التي تقوم بها في قطاع غزة. 

أحمد فؤاد أنور الدراسات العبرية جامعة الإٍسكندرية إسرائيل اليمين المتطرف

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

البنك الزراعى

البنك الزراعي يحصل على الآيزو وPCI-DSS.. مسئولو البنك: خطوات ثابتة نحو نمو غير مسبوق

سفير ألمانيا بالقاهرة : نرتبط بعلاقات شراكة وصداقة خاصة جدا مع مصر

سفير ألمانيا : نرتبط بعلاقات شراكة وصداقة خاصة جدا مع مصر

العدالة المناخية

كيف صارت العدالة المناخية قضية اجتماعية جوهرية .. اعرف أكثر

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

فستان لافت.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

