شريف عامر: نتنياهو يواصل قصف غزة.. ويُصر على التفاوض تحت ضغط النيران

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن عددًا من الدول، بينها مصر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وقطر وإندونيسيا وتركيا، أصدروا بيانًا مشتركًا وأنه "اللافت والمهم"، مشيرًا إلى أن صياغة البيان جاءت متوازنة ودقيقة.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن النصف الأول من البيان تضمّن ترحيبًا بخطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأهمية دور الولايات المتحدة كشريك في المنطقة، فيما ركّز النصف الثاني على عدد من المطالب، أبرزها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع تهجير الفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن، وإنشاء آلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وبدء إعادة إعمار غزة، والعمل على حل الدولتين وتوحيد الضفة الغربية وغزة في دولة فلسطينية واحدة.

وأضاف شريف عامر، أن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة لم تشهد أي تراجع في حجم الاعتداءات الإسرائيلية أو وتيرة القصف على غزة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يرى ضرورة استمرار العمليات العسكرية بذات القوة، والتفاوض في الوقت نفسه تحت ضغط النيران.