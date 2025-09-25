شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر

قال الإعلامي شريف عامر، إن هناك حراكاً سياسياً متزايداً على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الدفع نحو إعلان الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا التحرك يرتبط بخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى "إعلان نيويورك" الذي انضمت إليه دول عديدة، وبدأ في الأساس كتحرك عربي من خلال قيادة مشتركة بين فرنسا والسعودية.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن وزير الخارجية السعودي تحدث بشكل مباشر عن الإعلان، مؤكداً على نقاط أساسية وضرورية، أبرزها وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض التهجير، وهو ما يعكس جدية التحركات السياسية الجارية.

تصريحات الرئيس ترامب

وأضاف شريف عامر، أن تصريحات الرئيس ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر، قائلاً: "سمعنا هذه العبارات كثيراً من قبل"، لافتاً إلى أن الحراك الحالي يظل مؤشراً على وجود تحرك فعلي قد يقود إلى مرحلة جديدة من الجهود الرامية لتسوية القضية الفلسطينية.