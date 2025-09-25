قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا

قسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن روسيا فشلت في تحقيق أي مكاسب جديدة على الأرض في أوكرانيا مؤخرًا.

وأضاف ترامب أن على بوتين أن يوقف الحرب "الآن"، متهمًا موسكو بمواصلة "العربدة العسكرية" ضد أوكرانيا دون جدوى.

وأعلن ترامب أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيتوقف عن شراء النفط الروسي في حال استمرار موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة بصدد إبرام صفقات تجارية مهمة مع تركيا، مؤكدًا أنه سيبحث مع أردوغان خلال لقائهما مسألة تزويد أنقرة بطائرات "إف-16"، إلى جانب ملف الرسوم الجمركية بين البلدين.

وقال ترامب، اليوم الخميس إن المفاوضات بشأن غزة باتت قريبة من التوصل إلى صفقة.

وأكد أنه يسعى إلى استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مشددًا على ضرورة عقد اجتماع قريب مع الجانب الإسرائيلي لمناقشة تطورات الملف.

وجاءت تصريحات ترامب في إطار زيارة أردوغان إلى واشنطن ولقائه في البيت الأبيض، حيث بحث الجانبان عدة قضايا إقليمية ودولية في مقدمتها الأزمة في غزة، والوضع في سوريا والحرب الروسية الأوكرانية.

ترامب يهاجم بوتين الحرب في أوكرانيا الرئيس الأمريكي الرئيس الروسي الحرب الروسية الاوكرانية

