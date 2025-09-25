قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته من منصبه ويكشف السبب
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
أخبار العالم

مصر تدعو لمعالجة جذور النزاعات وتعزيز جهود وبناء وتمويل السلام

وزير الخارجية
وزير الخارجية
علي صالح

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس، في الاجتماع رفيع المستوى المعني بعملية المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام بالأمم المتحدة المنعقد على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المُتحدة، وذلك في إطار تولي مصر مهمة التسيير المشترك لعملية المراجعة لهيكل بناء السلام الأممي لعام ٢٠٢٥.

أكد الوزير عبد العاطي خلال كلمته أن عالمنا يشهد تفشي بؤر الصراعات مما يستدعي معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات بشكل أكثر شمولية بما يوازن بين احترام الأولويات الوطنية للدول واحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الجهود الوقائية لضمان الأمن والاستقرار.

استعرض وزير الخارجية أولويات الرؤية المصرية لدعم جهود بناء السلام الأممية، أهمها تبني مفهوم أشمل للسلام يعالج جذور النزاعات من خلال احترام المؤسسات الوطنية وتنفيذ أولويات الدول، والبناء على القرار التاريخي للجمعية العامة رقم ٢٥٧/٧٨ بشأن تخصيص موارد لصندوق بناء السلام، والتأكيد على سرعة تنفيذه وتوسيع مصادر تمويله، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، خاصة مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأفريقي.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير عبد العاطي الدور الرائد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في أفريقيا، والذي يضطلع به في إطار الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي المعني بهذا الشأن ليكون منصة إقليمية لتنسيق الجهود والمشروعات.

كما أعرب د. بدر عبد العاطي ضرورة تبني نهج أكثر شمولاً في جميع مراحل عمليات السلام من خلال تكثيف جهود إشراك النساء والشباب والمجتمعات المحلية بشكل أوسع، فضلاً عن تعزيز الروابط بين جهود بناء السلام وحفظ السلام وبما يعكس تكاملية المنظومة، والعمل على تعزيز التنسيق بين لجنة بناء السلام ومختلف أجهزة الأمم المتحدة سواء في مجلس الأمن أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يتجاوز التحديات التي تواجه جهود تحقيق السلام المستدام ويحافظ على السلم والامن الدوليين

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي الأمم المتحدة أعمال الشق رفيع المستوى

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

لماذا ينصح الأطباء بتناول الشوفان عند إنقاص الوزن .. 4 أسباب خارقة

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان

صحة الشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل قسم الحضانات بمستشفى منيا القمح بعد التطوير

