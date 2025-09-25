مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى بين أرمينيا وكازخستان في نيويورك

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأرميني، آرارات ميرزويان، اجتمع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكازاخستاني، مراد نورتيلو، في نيويورك، على هامش الدورة الـ80 التي تنعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري.



وذكرت الخارجية - في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - أن الجانبين أشادا بالمستوى المتطور للعلاقات الثنائية بين البلدين، كما سلطا الضوء على الحوار الفعال على جميع المستويات وتوسيع التعاون في جميع القطاعات.



وأوضح ميرزويان، خلال المحادثات، أن أرمينيا تولي اهتمامًا خاصًا بالتعاون مع كازاخستان، ليس فقط في سياق توسيع التعاون ولكن في مجال الاتصال الإقليمي الموسع، مُضيفًا أن "تطوير وسائل النقل والاتصالات التجارية هي واحدة من أولويات جدول أعمالنا"، وفقًا للبيان.