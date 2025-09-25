مليون مكالمة في الساعة.. مايكروسوفت تمنع إسرائيل من التجسس على الفلسطينيين

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس الا أن شركة مايكروسوفت أوقفت وصول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التقنية التي استخدمها لتشغيل نظام مراقبة قوي يجمع ملايين المكالمات الهاتفية المدنية الفلسطينية التي تُجرى يوميًا في غزة والضفة الغربية.

أبلغت مايكروسوفت مسؤولين إسرائيليين أواخر الأسبوع الماضي أن الوحدة 8200، وكالة التجسس العسكرية النخبوية، انتهكت شروط خدمة الشركة بتخزينها كميات هائلة من بيانات المراقبة على منصة Azure السحابية، وفقًا لمصادر مطلعة على الوضع.

ينبع قرار قطع قدرة الوحدة 8200 على استخدام بعض تقنياتها مباشرةً من تحقيق نشرته صحيفة الجارديان الشهر الماضي. وكشف التحقيق كيف استُخدم Azureلتخزين ومعالجة كميات هائلة من الاتصالات الفلسطينية في برنامج مراقبة جماعي.

في تحقيق مشترك مع مجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع Local Callالناطق بالعبرية، كشفت صحيفة الجارديان كيف عملت مايكروسوفت والوحدة 8200 معًا على خطة لنقل كميات كبيرة من المواد الاستخباراتية الحساسة إلى Azure.

بدأ المشروع بعد اجتماع عُقد عام ٢٠٢١ بين الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، وقائد الوحدة آنذاك، يوسي سارييل.

ردًا على التحقيق، أمرت مايكروسوفت بإجراء تحقيق خارجي عاجل لمراجعة علاقتها بالوحدة ٨٢٠٠. وقد دفعت نتائجه الأولية الشركة إلى إلغاء وصول الوحدة إلى بعض خدمات التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.

بفضل سعة التخزين اللامحدودة تقريبًا التي توفرها Azureوقوة الحوسبة، بنت الوحدة ٨٢٠٠ نظامًا جديدًا عشوائيًا يسمح لضباط استخباراتها بجمع محتوى المكالمات الخلوية لسكان بأكملهم وإعادة تشغيلها وتحليلها.

كان المشروع واسع النطاق لدرجة أنه، وفقًا لمصادر من الوحدة ٨٢٠٠ - التي تُعادل في نطاقها وكالة الأمن القومي الأمريكية - برز شعار داخلي يعكس حجمها وطموحها: "مليون مكالمة في الساعة".

وفقًا لمصادر متعددة، كان هذا الكم الهائل من المكالمات التي تم اعتراضها - والذي بلغ حجمه 8000 تيرابايت من البيانات - محفوظًا في مركز بيانات تابع لشركة مايكروسوفت في هولندا. وفي غضون أيام من نشر صحيفة الجارديان للتحقيق، يبدو أن الوحدة 8200 قد نقلت بيانات المراقبة بسرعة إلى خارج البلاد.

ووفقًا لمصادر مطلعة على عملية نقل البيانات الضخمة خارج الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، فقد حدثت في أوائل أغسطس. وذكرت مصادر استخباراتية أن الوحدة 8200 كانت تخطط لنقل البيانات إلى منصة أمازون ويب سيرفيسز السحابية ولم يستجب جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا أمازون لطلب التعليق.

اتُخذ القرار الاستثنائي من مايكروسوفت بمنع وصول وكالة التجسس إلى التقنيات الرئيسية وسط ضغوط من الموظفين والمستثمرين بشأن عملها لصالح الجيش الإسرائيلي والدور الذي لعبته تقنياتها في الهجوم الذي استمر قرابة عامين على غزة.

وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة مؤخرًا إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وهي تهمة نفتها إسرائيل وأيدها العديد من خبراء القانون الدولي.

أثار التحقيق المشترك الذي أجرته صحيفة الجارديان احتجاجات في مقر مايكروسوفت الرئيسي في الولايات المتحدة وأحد مراكز بياناتها الأوروبية، بالإضافة إلى مطالبات من مجموعة حملة يقودها موظفون، "لا لأزور للفصل العنصري"، بقطع جميع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي.

يوم الخميس، أبلغ براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت ورئيسها، الموظفين بالقرار وفي رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها الجارديان، قال إن الشركة "أوقفت وعطلت مجموعة من الخدمات لوحدة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية"، بما في ذلك خدمات التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.

وكتب سميث: "نحن لا نوفر تكنولوجيا لتسهيل المراقبة الجماعية للمدنيين. لقد طبقنا هذا المبدأ في كل دولة حول العالم، وأصررنا عليه مرارًا وتكرارًا لأكثر من عقدين".

ينهي هذا القرار بشكل مفاجئ فترة ثلاث سنوات قامت خلالها وكالة التجسس بتشغيل برنامج المراقبة الخاص بها باستخدام تقنية مايكروسوفت.

استخدمت الوحدة 8200 قدرات المراقبة الواسعة الخاصة بها لاعتراض المكالمات وجمعها. استخدمت وكالة التجسس بعد ذلك منطقة مُخصصة ومعزولة داخل منصة Azure، مما سمح بالاحتفاظ بالبيانات لفترات طويلة وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن التركيز الأولي لنظام المراقبة كان على الضفة الغربية، حيث يُقدر عدد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي بنحو 3 ملايين، إلا أن مصادر استخباراتية أفادت بأن منصة التخزين السحابية استُخدمت في هجوم غزة لتسهيل التحضير لغارات جوية قاتلة.

وأبرزت هذه التسريبات كيف اعتمدت إسرائيل على خدمات وبنية تحتية لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى لدعم قصفها لغزة، الذي أودى بحياة أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وأدى إلى أزمة إنسانية ومجاعة خانقة.

وفقًا لوثيقة اطلعت عليها صحيفة الجارديان، أبلغ مسؤول تنفيذي كبير في مايكروسوفت وزارة الدفاع الإسرائيلية أواخر الأسبوع الماضي: "بينما لا تزال مراجعتنا جارية، وجدنا في هذه المرحلة أدلة تدعم عناصر تقرير الجارديان".

وأبلغ المسؤول التنفيذي المسؤولين الإسرائيليين أن مايكروسوفت "لا تعمل على تسهيل المراقبة الجماعية للمدنيين"، وأبلغهم أنها "ستُعطل" الوصول إلى الخدمات التي تدعم مشروع المراقبة التابع لوحدة 8200، وستعلق استخدام بعض منتجات الذكاء الاصطناعي.

يُعد هذا الإنهاء أول حالة معروفة لشركة تكنولوجيا أمريكية تسحب خدماتها المقدمة للجيش الإسرائيلي منذ بداية حربه على غزة.

لم يؤثر هذا القرار على العلاقة التجارية الأوسع لمايكروسوفت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو عميل قديم سيحتفظ بإمكانية الوصول إلى خدمات أخرى.

سيثير هذا الإنهاء تساؤلات داخل إسرائيل حول سياسة الاحتفاظ بالبيانات العسكرية الحساسة في سحابة خارجية تابعة لجهة خارجية.