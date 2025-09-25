سفير واشنطن بتل أبيب: العلاقة بين أمريكا وإسرائيل مثل زوج وزوجته | شاهد

قال سفير واشنطن في تل أبيب مايك هاكابي، إن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل مثل زوج وزوجته، وذلك خلال مؤتمر نظمته وزارة خارجية الاحتلال بعنوان "50 ولاية، إسرائيل واحدة" بمشاركة نحو 250 مشرعاً أمريكياً.

وأوضح السفير الأمريكي أن الأمر يبدو غريبا ويرى البعض أنني أتحدث نيابة عن إسرائيل، بدلا من الولايات المتحدة، لكنني أريد أن أشرح أنه جزء من علاقتنا هو لأنه إذا أتيت إلى منزلي الليلة من أجل العشاء، ودخلت وقلت "أوه مايك نحن معجبون بك للغاية ونستمتع بصحبتك" واستطرد "لكن زوجتك لا نريدها لا نحبها إطلاقا، وأتمنى ألا تكون على الطاولة".

وتابع هاكابي "حسنا سأرد بالقول ستكون هي ولن تكون أنت، لأنه إذا أهنت شريكتي فقد أهنتني"، في إشارة إلى العلاقة بين إسرائيل وأمريكا.

https://www.youtube.com/shorts/eWDuwrC9uxc