المجلس الرئاسي اليمني: الحوثيون يتاجرون بفلسطين ويحوّلون البحر الأحمر إلى رهينة

اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، جماعة الحوثي بـ"المتاجرة بالقضية الفلسطينية العادلة"، محذرًا من أن التهاون مع "إرهاب الحوثيين" سيُحدث مخاطر جسيمة على الملاحة والتجارة الدولية، ويهدد بجعل البحر الأحمر رهينة بيد الجماعة.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الحوثيين يدعمون شبكات تهريب المخدرات والأسلحة، ما يجعلهم ـ بحسب وصفه ـ "جماعة إرهابية دولية".

ودعا رئيس المجلس إلى تشكيل تحالف دولي فعّال لتحرير اليمن من قبضة الحوثيين، مؤكدًا أن بلاده تحتاج إلى فعل دولي حاسم يساند الشعب اليمني في مواجهة التحديات.

واعتبر أن الأزمة اليمنية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام الدولي، مشددًا على أن استمرارها دون حل سيترك تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.