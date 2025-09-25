الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إزالة التعريفات الجمركية غير المعقولة من أجل توسيع التجارة الثنائية

دعت الصين، اليوم /الخميس/، الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات إيجابية، وإلغاء التعريفات الجمركية غير المعقولة ذات الصلة، وتهيئة الظروف لتوسيع التجارة الثنائية.

وأدلى المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "خه يا دونغ"، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي ردا على استفسارات بشأن احتمالية شراء الصين لفول الصويا وطائرات من طراز بوينج من الولايات المتحدة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)

وقال "خه" إن أكبر عقبة تؤثر حاليا على التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحد، تكمن في الإجراءات التقييدية الأمريكية أحادية الجانب.

وأكد أن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية هو المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، مشيرا إلى أن البلدين يتشاركان نطاق واسع من المصالح المشتركة ومساحة هائلة من التعاون.

وأعرب المتحدث عن أمله في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين في الاتجاه نفسه من أجل تهيئة ظروف مواتية للتنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

